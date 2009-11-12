1.8 milyon kişi çirkin diye reddedildi

Sadece güzel kadınlarla yakışıklı erkeklerin üye olabildiği tartışmalı çöpçatanlık sitesi "BeautifulPeople.com", tüm dünyada aktif olduğu 26 Ekim'den bu yana 190 ülkeden 1,8 milyon "çekici olmayan" insanın başvurusunun reddedildiğini açıkladı.



"www.BeautifulPeople.com" tarafından yapılan açıklamada, iki haftayı aşkın zamanda 360 bin yeni üyenin kabul edildiği belirtilerek, İsveç, Brezilya ve Norveç'in en çok güzel insanlara sahip, Almanya ve İngiltere'nin de en az başvuru kabul edilen ülkeler oldukları kaydedildi.



Küresel üyeliği 540 bine ulaşan web sitesinin açıklamasına göre, Türkiye'den yapılan başvurularda erkeklerin yüzde 20'si, kadınların da yüzde 23'ü kabul edildi. Türkiye, en çok başvuru kabul edilen 21 ülke sıralamasında ortalarda yer aldı.



Web sitesi sayesinde, 80 bin kişi romantik, 10 bin kişi ciddi bir ilişki yaşarken, çöpçatan site sayesindeki evliliklerden 400 bebek doğdu. Günde 4 milyon kişinin ziyaret ettiği ve bazı Orta Doğu ülkelerinde engellenme girişimlerine maruz kalan web sitesinin en çok başvuru kabul edilen 21 ülke sıralaması şöyle:



ERKEKLER KADINLAR



İsveç yüzde 65 Norveç yüzde 76

Brezilya yüzde 45 İsveç yüzde 68

Danimarka yüzde 40 İzlanda yüzde 66

İtalya yüzde 39 Brezilya yüzde 45

Portekiz yüzde 37 Rusya yüzde 44

Arjantin yüzde 28 ABD yüzde 37

Norveç yüzde 28 Fransa yüzde 35

İspanya yüzde 25 İtalya yüzde 26

ABD yüzde 24 Kanada yüzde 24

Kanada yüzde 23 Türkiye yüzde 23

Avustralya yüzde 20 İspanya yüzde 22

Fransa yüzde 20 Avustralya yüzde 21

Türkiye yüzde 20 Arjantin yüzde 19

Kore yüzde 18 Meksika yüzde 19

Çin yüzde 17 Portekiz yüzde 16

Japonya yüzde 15 Hindistan yüzde 16

Hindistan yüzde 15 Litvanya yüzde 15

Almanya yüzde 15 Kore yüzde 15

İngiltere yüzde 12 Çin yüzde 15

Rusya yüzde 9 İngiltere yüzde 15

Polonya yüzde 9 Almanya yüzde 13

