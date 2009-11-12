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Yaşam

1.8 milyon kişi çirkin diye reddedildi

Sadece güzel insanları kabul etmesi ile ünlenen BeautifulPeople adlı internet sitesi 26 Ekim'den bu yana 1.8 milyon başvuruyu reddetmiş.

12 Kasım 2009 02:00

 Sadece güzel kadınlarla yakışıklı erkeklerin üye olabildiği tartışmalı çöpçatanlık sitesi "BeautifulPeople.com", tüm dünyada aktif olduğu 26 Ekim'den bu yana 190 ülkeden 1,8 milyon "çekici olmayan" insanın başvurusunun reddedildiğini açıkladı.

"www.BeautifulPeople.com" tarafından yapılan açıklamada, iki haftayı aşkın zamanda 360 bin yeni üyenin kabul edildiği belirtilerek, İsveç, Brezilya ve Norveç'in en çok güzel insanlara sahip, Almanya ve İngiltere'nin de en az başvuru kabul edilen ülkeler oldukları kaydedildi.

Küresel üyeliği 540 bine ulaşan web sitesinin açıklamasına göre, Türkiye'den yapılan başvurularda erkeklerin yüzde 20'si, kadınların da yüzde 23'ü kabul edildi. Türkiye, en çok başvuru kabul edilen 21 ülke sıralamasında ortalarda yer aldı.

Web sitesi sayesinde, 80 bin kişi romantik, 10 bin kişi ciddi bir ilişki yaşarken, çöpçatan site sayesindeki evliliklerden 400 bebek doğdu. Günde 4 milyon kişinin ziyaret ettiği ve bazı Orta Doğu ülkelerinde engellenme girişimlerine maruz kalan web sitesinin en çok başvuru kabul edilen 21 ülke sıralaması şöyle:

ERKEKLER                     KADINLAR

İsveç yüzde 65           Norveç yüzde 76
Brezilya yüzde 45        İsveç yüzde 68
Danimarka yüzde 40     İzlanda yüzde 66
İtalya yüzde 39           Brezilya yüzde 45
Portekiz yüzde 37        Rusya yüzde 44
Arjantin yüzde 28        ABD yüzde 37
Norveç yüzde 28         Fransa yüzde 35
İspanya yüzde 25        İtalya yüzde 26
ABD yüzde 24             Kanada yüzde 24
Kanada yüzde 23        Türkiye yüzde 23
Avustralya yüzde 20    İspanya yüzde 22
Fransa yüzde 20         Avustralya yüzde 21
Türkiye yüzde 20        Arjantin yüzde 19
Kore yüzde 18            Meksika yüzde 19
Çin yüzde 17              Portekiz yüzde 16
Japonya yüzde 15       Hindistan yüzde 16
Hindistan yüzde 15      Litvanya yüzde 15
Almanya yüzde 15       Kore yüzde 15
İngiltere yüzde 12       Çin yüzde 15
Rusya yüzde 9           İngiltere yüzde 15
Polonya yüzde 9        Almanya yüzde 13

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