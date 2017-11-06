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Dünya

18 milyar doları olan Suudi prens tutuklandı; hangi şirketlerde yatırımı var?

Alwaleed bin Talal, gözaltına alındı

06 Kasım 2017 12:22

Suudi Arabistan'da önceki gece başlayan ve çok sayıda prens ile eski bakanı kapsayan tutuklamalarda göz altına alınanlardan biri olan Suudi prens Alwaleed bin Talal, 18 milyar dolarlık serveti ile ülkenin en gözde işadamı. Ünlü işadamının kraliyet şirketi Kingdom Holding aracılığı ile çok sayıda şirkette yatırımı bulunuyor.

Alwaleed bin Talal'in yatırım yaptığı şirketler arasında dünyanın en büyük şirketleri de yer alıyor.

Alwaleed bin Talal'in hisselerinin bulunduğu şirketler şöyle:

Finans Sektörü

* Banque Saudi Fransi - Yüzde 16.19

* Citigroup

 

Teknoloji

* Apple, Yüzde 5

* Careem

* Lyft

* Motorola Solutions

* Twitter - Yüzde 4.9

 

Tüketim ve perakende

* EBay Inc

* Fashion Village Trading Company

* Jingdong - Yüzde 2.2

* Saks Incorporated

* Savola Group Company

 

Yayıncılık

* Time Warner Inc (TWX.N)

* Twenty-First Century Fox - Yüzde 4.98

* News Corp (Prince Alwaleed şirkette ufak bir hissesi olduğunu açıklamış, ancak şirket sözcüsü bir bilgilerinin olmadığını açıklamıştı)

 

Eğlence

* Euro Disney

 

Petrokimya

* National Industrialisation Company - Yüzde 6.23 percent

 

Havacılık

Flynas'ın kardeş şirketi - Yüzde 34.08

 

Eğitim

Kingdom Schools

 

Sağlık

Medical Services Projects Company

 

Otelcilik

* Four Seasons, George V Hotel, Paris

* The Plaza, New York

* Savoy Hotel, London

 

Otel yönetim şirketleri

* Fairmont Raffles Holding International

* Four Seasons Hotels and Resorts

* IFA Hotels and Resorts

* Kingdom Hotel Investments

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