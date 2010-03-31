18 kişi engelli gence tecavüz etti

T24 - Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'nde 22 yaşındaki zihinsel engelli gence tecavüz ettikleri iddia edilen 18 kişi polisin baskınıyla yakalandı. Aralarında bir siyasi partinin ilçe başkanı ve yine başka bir partinin kurucu ilçe başkanının da bulunduğu 18 şüpheli adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili 4 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.





Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 155 polis imdat servisine gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, operasyon düzenleyerek 22 yaşındaki zihinsel engelli Harun Y.'ye tecavüz ettikleri iddia edilen 18 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlar arasında bir siyasi partinin ilçe teşkilat başkanı E.Y. ile yine bir siyasi partinin ilçe kurucu başkan yardımcısı M.K.'nın da bulunduğu öne sürülen ve bazı şüphelilerin ifadelerinde 'Tecavüz etmedik. Para karşılığı birlikte olduk' dedikleri iddia edildi. Zanlılardan 8'inin ise suçunu itiraf ettiği öne sürüldü. Zanlılar polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Balıkesir Emniyet Müdürü Ömer Aydın, gözaltına alınan 18 şüphelinin ifadelerinde 22 yaşındaki zihinsel engelli genç ile para karşılığı birlikte olduklarını söylediklerini belirterek, olayla ilgili 4 kişinin de arandığını ifade etti.







