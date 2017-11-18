18 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG

14.00 Bursaspor - Göztepe

16.30 Atiker Konyaspor - Antalyaspor

19.30 Medipol Başakşehir - Galatasaray

BEŞİKTAŞ

10.30 2017 yılı 4. olağan divan kurulu toplantısı yapılacak.

FENERBAHÇE

Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları tamamlanacak

MOTOSİKLET

17.00 Türkiye\'de ilk defa kapalı salonda gerçekleştirilecek İstanbul Super Cross ve Super Enduro Şampiyonası yapılacak.

TFF 1. LİG

13.00 BB Erzurumspor - Ümraniyespor

13.00 Manisaspor - Elazığspor

15.30 Adana Demirspor - Gazişehir Gaziantep

TFF 2. Lig ve 3. Lig maçlarına devam edilecek.

AVRUPA\'DAN FUTBOL

17.30 Bayer Leverkusen - RB Leipzig (Beşiktaş\'ın rakibi)

17.30 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt (Medipol Başakşehir\'in rakibi)

17.30 Wolfsburg - Freiburg (Yunus Mallı - Çağlar Söyüncü)

18.30 Lokomotiv Plovdiv - Ludogorets Razgrad (Medipol Başakşehir\'in rakibi)

20.00 Roma - Lazio (Cengiz Ünder)

22.45 Napoli - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

23.30 Rio Ave - Sporting Braga (Medipol Başakşehir\'in rakibi)

TENİS

ATP Dünya Turu Finalleri\'nde yarı final müsabakaları yapılacak. Öğle seansında İsviçreli Roger Federer ile Belçikalı David Goffin, akşam seansında ise Bulgar Grigor Dimitrov ile ABD\'li Jack Sock karşı karşıya gelecek.

VOLEYBOL

-Vestel Venus Sultanlar Ligi-

14.00 Halkbank-Galatasaray (TVF Başkent)

14.00 Fenerbahçe-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)

16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Beşiktaş (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

16.00 Vakıfbank-Çanakkale Belediyespor (Vakıfbank Spor Sarayı)

16.30 Seramiksan-İlbank (Turgutlu Yıldırım Beyazıt)

17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Cengiz Göllü)

BASKETBOL

-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi-

13.00 Beşiktaş Sompo Japan-İstabul Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar)

15.15 Trabzonspor-Galatasaray Odeabank (Hayri Gür)

17.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka (Sakarya)

20.15 Demir İnşaat Büyükçekmece-Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge)

-Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi-

13.00 Bornova Beckerspor-Adana ASKİ (Bornova Atatürk)

14.00 Çukurova Basketbol-Canik Belediyespor (Edip Buran)

14.00 BOTAŞ-Abdullah Gül Üniversitesi (Ankara)

16.00 İstanbul Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)

17.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe (Caferağa)

17.00 Beşiktaş-OGM Ormanspor (BJK Akatlar)