18 günlük kapanmada alkol satışı olacak mı?

"Tam kapanma" kararının ardından "Alkol satışı devam edecek mi?" sorusu yeniden gündem oldu. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tekel bayilerinin kapanma süresi boyunca 10.00-17.00 arasında açık olacağını bildirdi.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, genelge sonrası tekel bayilerinin de kapanma süresi boyunca 10.00-17.00 arasında açık olacağını, yasak kapsamında olmadığını duyurdu.

Genelgede tekel bayilerine ve alkol satışına ilişkin özel bir madde bulunmazken, marketlere ilişkin şu ifadeler yer almıştı:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır."

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