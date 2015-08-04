18 gazeteci hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' suçlaması

Çağlayan Adliyesi'nde öldürülen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın odasındaki fotoğraflarının yayınlanmasıyla ilgili olarak açılan soruşturmada, 9 gazeteden 18 gazeteci hakkında 'Terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın haklarında iddianame düzenlediği, aralarında Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın da bulunduğu gazeteciler hakkında 7'şer buçuk yıla kadar hapis isteniyor.

DHA'dan Özden Atik'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "29 Mart 2015'te Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP/C'li teröristler tarafından odasında rehin alındığı, akabinde hunharca şehit edildiği, şehit edilmeden önceki fotoğrafların sosyal paylaşım sitelerinde propaganda amaçlı paylaşıldığı" belirtildi. İddianamede, bu fotoğrafların söz konusu gazetelerin 1 Nisan 2015 tarihli nüshalarında yayımlandığı, bu nedenle gazete sorumlu müdür ve bağlı olduğu yetkililer hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, Şok Gazetesi Sorumlu Müdürü Kaan Özbek ile bağlı olduğu yetkili Orhan Duman, Millet Gazetesi Sorumlu Müdürü Sedat Gülmez ile yetkili Cuma Ulus, Posta Gazetesi Sorumlu Müdürü Seçil Şengelir ile yetkilisi Mehmet Emin Öztürk, Yurt Gazetesi Sorumlu Müdürü Başak Günsever ile yetkilisi Orhan Şahin, Bugün Gazetesi Sorumlu Müdürü Gökhan Çorbacı ile yetkilisi Temel Tanadalan, Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Müdürü Abbas Yalçın ile yetkilisi Can Dündar, Özgür Gündem Gazetesi Sorumlu Müdürü Reyhan Çapan ile yetkilisi Emire Eren Keskin, Aydınlık Gazetesi Sorumlu Müdürü Murat Şimşek ile yetkilisi Mehmet Sabuncu ve Birgün Gazetesi Sorumlu Müdürü Berkant Gültekin ile yetkilisi İbrahim Aydın “şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, "şüphelilerin şehit Cumhuriyet Savcısı'nın, teröristin ve terör örgütüne ait flamaların bulunduğu fotoğrafları herhangi bir mozaikleme ve karartma yapmadan olduğu gibi tüm çıplaklığıyla yayımladıkları" belirtildi. İddianamede şöyle denildi:

“Devletin bütünlüğüne, milletin birlik, beraberliğine kasteden terör örgütünün nihai amacının toplumun huzur ve refahını bozmak, ülke içerisinde kaos ortamı oluşturmak olduğu, devletin acziyet içerisinde olduğu, terör örgütünün her türlü eylemi yapabileceği ve güçlü olduğu mesajını vermek için öldürülen teröristlerin çekmiş olduğu söz konusu fotoğrafları sosyal paylaşım sitelerinde yayımladıkları, haklarında soruşturma açılan gazetelerin de terör örgütünün belirtilen amaçlarına hizmet edecek şekilde bu fotoğrafları yayımladıkları, bu gerekçeler doğrultusunda şüphelilerin DHKP/C terör örgütünün basın yoluyla propagandasını yapmış oldukları anlaşıldığından 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesi mütalaa olunur."