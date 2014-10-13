18. Dünya Organik Kongresi bugün İstanbul'da başladı

Buğday Derneği ev sahipliğinde düzenlenen 18. Dünya Organik Kongresi’nin (IFOAM Organic World Congress) bugün başladı. 1000 kadar uluslararası katılımcı,15 Ekim’e kadar kırsal kalkınmadan, gıda topluluklarına, organik hayvancılıktan organik tarıma organik ekolojik yaşama dair pek çok konu tartışılacak.

Yeşil Gazete’de yer alan habere göre, ekolojik tarım konusunda dünyanın en etkili kuruluşu olan Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu’nun (IFOAM) 18. Kongresi, Buğday Derneği’nin ev sahipliğinde İstanbul Kongre Merkezi’nde bugün başladı.

2011 yılında hayatını kaybeden, Buğday Derneği’nin kurucularından Victor Ananias’a selam göndererek açılan kongrede, salondaki tüm kongre katılımcıları Tugay Başar’la birlikte vücut perküsyonu yaptı. Ardından sahneye çıkan Buğday Derneği Yönetim Kurulu başkanı Güneşin Aydemir, bereketi simgeleyen nar meyvesinin Tugay Başar, Sumru Ağıryürüyen ve Orçun Baştürk’ün müziği eşliğinde anlattı.

Kongrenin ana konuşmacıları arasında yer alan Yemi Akinbamijo, Kathleen Merrigan ve Christian Felber, “Sorunları Ele Almak, Köprüler Kurmak” başlıklı açılış oturumunda konuştu.

18. IFOAM Kongresi, 15 Ekim’e kadar, uluslararası katılımcıların yer aldığı özel konferanslarla devam edecek.



