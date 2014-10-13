T24 LogoT24 Logo
Çevre

18. Dünya Organik Kongresi bugün İstanbul'da başladı

Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu’nun gerçekleştirdiği kongrenin açılışında, Buğday Derneği'nin 2011'de hayatını kaybeden kurucusu Victor Ananias anıldı

13 Ekim 2014 18:48

Buğday Derneği ev sahipliğinde düzenlenen 18. Dünya Organik Kongresi’nin (IFOAM Organic World Congress) bugün başladı. 1000 kadar uluslararası katılımcı,15 Ekim’e kadar kırsal kalkınmadan, gıda topluluklarına, organik hayvancılıktan organik tarıma organik ekolojik yaşama dair pek çok konu tartışılacak.

Yeşil Gazete’de yer alan habere göre, ekolojik tarım konusunda dünyanın en etkili kuruluşu olan Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu’nun (IFOAM) 18. Kongresi, Buğday Derneği’nin ev sahipliğinde İstanbul Kongre Merkezi’nde bugün başladı.

2011 yılında hayatını kaybeden, Buğday Derneği’nin kurucularından Victor Ananias’a selam göndererek açılan kongrede, salondaki tüm kongre katılımcıları Tugay Başar’la birlikte vücut perküsyonu yaptı. Ardından sahneye çıkan Buğday Derneği Yönetim Kurulu başkanı Güneşin Aydemir, bereketi simgeleyen nar meyvesinin Tugay Başar, Sumru Ağıryürüyen ve Orçun Baştürk’ün müziği eşliğinde anlattı.

Kongrenin ana konuşmacıları arasında yer alan Yemi Akinbamijo, Kathleen Merrigan ve Christian Felber, “Sorunları Ele Almak, Köprüler Kurmak” başlıklı açılış oturumunda konuştu.

18. IFOAM Kongresi, 15 Ekim’e kadar, uluslararası katılımcıların yer aldığı özel konferanslarla devam edecek.


 

ETİKETLER

ifoam201418dünya organik kongresibaşladıistanbulkongre merkezivictor ananiastugay başar

İlgili Haberler

Organik yaşamın duayeni Victor Ananias hayatını kaybetti

Buğday Derneği kurucusu Victor Ananias dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Dünya Organik Kongresi, 13-15 Ekim tarihlerinde İstanbul’da

18. Dünya Organik Kongresi, İstanbul Kongre Merkezi'nde Buğday Derneği ev sahipliğinde gerçekleşecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24