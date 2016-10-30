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Eğitim

18. dönem POMEM sonuçları açıklandı

Sınavda başarılı olan 9 bin erkek ve bin kadın olmak üzere toplam 10 bin asıl aday belirlendi

30 Ekim 2016 23:16

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca üniversite mezunu adaylar arasından 9 bin erkek, bin kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınav sonuçları açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan 9 bin erkek, bin kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan sınavın sonuçları açıklandı. Sınavlarda başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapıldı. Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde (POMEM) eğitime alınacak polis memuru adayları sayısına göre sınavda başarılı olan 9 bin erkek ve bin kadın olmak üzere toplam 10 bin asıl aday belirlendi.

Asıl olarak sınavı kazanan adayların POMEM’e geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak. Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığı’nın http://www.pa.edu.tr internet sitesinden TC kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.

Yapılan açıklamanın Polis Akademisi Başkanlığı POMEM Giriş Yönetmeliği hükümleri uyarınca adaylara tebliğ niteliğinde olduğu, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve adayların kendilerine yazılı tebligat yapılmayacağı kaydedildi. Asıl olarak başarılı olan adayların intibak eğitiminin başlayacağı 20 Kasım 2016 tarihinde saat 17.00’ye kadar planlandıkları POMEM’lerde hazır bulunmaları gerektiği belirtildi.

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