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Yaşam

18 bin TL'ye Kia Rio

Kia’nın B sınıfındaki temsilcisi Rio modeli, bu ay süresince çok cazip fırsatlarla satılıyor.

18 Mayıs 2009 03:00

Kia’nın B sınıfındaki temsilcisi Rio modeli, bu ay süresince çok cazip fırsatlarla satılıyor.
 
Milliyet’ten Levent Köprülü’nün haberine göre, sınırlı sayıda ithal edilen Rio’da, yüzde 26’ya varan indirim yapılmış ve böylece “Basic” donanım paketli 1.4 lt benzinli Sedan versiyonunun başlangıç fiyatı 17 bin 628 TL olarak belirlenmiş.

Kia Rio, Türkiye pazarında 1.4 lt (97 HP) benzinli ve 1.5 lt (110 HP) dizel motor seçeneklerinin yanı sıra Sedan ve Hatchback kasa tipleriyle satılmakta. Benzinli versiyonda otomatik vites de, isteğe bağlı olarak satın alınabiliyor.

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