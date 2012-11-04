18 bin liradan alıcı bulan 'safran' hasadı başladı

Karabük'ün Safranbolu İlçesi'nde yetiştirilen ve kilosunun yaklaşık 18 bin liradan alıcı bulduğu belirtilen "safran" hasadının başladığı açıklandı. Çok çeşitli alanlarda kullanıldığı için adına "mucize bitki" denilen safranın dünyadaki en pahalı baharatlarından biri olduğu ifade edildi. Söz konusu bitkinin, 12 köyde toplam 38 dekarlık alanda üretildiği açıklandı.

Ağustos ayında dikimi gerçekleşen ve kendi ağırlığının yüz bin katı kadar sıvıyı boyayabilme özelliğine sahip safranın hasadı dolayısıyla Yazı köyde safran yetiştiricisi İrfan Parmak'ın tarlasında tören düzenlendiği duyuruldu.

Törende, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Çetin Ayvalık'ın, safran hakkında bilgi verdiği açıklandı.

Kaymakam Gökhan Azcan, törende yaptığı konuşmada, kasım ayında mor renkli ve hoş kokulu çiçekleri açan safran bitkisinin, sabah erken saatlerde güneş tam doğmadan önce toplandığını söyledi.

Safranın üretim sürecinin son derece zahmetli olduğuna dikkat çeken Azcan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Birçok alanda kullanılıyor. Kalitesini ve üretim miktarını artırmak için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Safranbolu safranı dünyada kendini kanıtlamıştır. Atalarımızdan bize kalan safran üretimini gelecek kuşaklara da aktarmak zorundayız. Çiftçilere safran üretimi yaptıkları için teşekkür ediyorum. Hasat hayırlı olsun.''