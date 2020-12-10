Türkiye’de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış Raporu'na göre, 18-22 yaş aralığındaki işsiz gençlerin yüzde 74.3’ü sadece yol-yemek veren bir yerde çalışmaya razı hale geldi.

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işbirliğiyle hazırladığı “Türkiye’de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış Raporu”nu GYİAD Genç İstihdam ve Teknoloji Zirvesi’nde açıkladı.

İşte detaylar:

- Türkiye’nin 26 şehrinde yaşayan, 18-30 yas¸ arası 1391 katılımcıyla hazılanan rapora göre gençlerin yüzde 26.2’si işsiz. Yeni mezun gençlerin de yüzde 38’i iş arayışında.

- İşsiz gençlerin yüzde 25.7’si “1-2 yıl”, yüzde 21.4’ü “1-2 ay” ve yüzde 17.8’i “3-5 ay”dır iş arıyor. Yüzde 17.3’ü de 2 yıldan fazla süredir iş arıyor.

- Gençlerin iş bulamama nedenlerinin ilk iki sırasında ise yüzde 37 ile “Türkiye’nin mevcut ekonomik şartları” ve yüzde 20 ile “torpilin olmaması” yer alıyor.

- İş bulamamak, beklentileri de düşürüyor. Örneğin yüzde 64’lük kesim sadece yol-yemek veren bir yerde çalışmayı isteyebileceğini söylüyor. Bu oran 18-22 yaş arasında ise yüzde 74.3. Diğer yandan çalışanların yüzde 64’ü işinden memnun olmadığını belirtiyor.

- Gençlerin yüzde 58.3’ü is¸sizlik sebebiyle aile ilis¸kilerinin olumsuz etkilendigˆini ifade ediyor. Yine is¸ arayıs¸ında olan genc¸lerin yüzde 78.2’si is¸sizlik durumlarından dolayı kendilerini arkadas¸larından geri kalmıs¸ hissettiğini belirtiyor.

Ayrıca rapor verileri doğrultusunda, gençlerin girişimcilik konusunda istekli olduğunu söylemek mümkün. Katılımcıların yüzde 45.2’si fırsatı ve imkânı olursa girişimci olmaya sıcak bakıyor. Daha önce denenmiş ama başarılı olamamış girişimlerin çoğu (yüzde 19.4) yeme-içme sektöründe yer alıyor. İkinci sırada yüzde 15 ile tekstil sektörü bulunuyor.

Eğitim ve girişimcilik

Raporu değerlendiren GYİAD Başkanı Fuat Pamukçu ise şu noktalara dikkat çekti: “Gençlerin potansiyellerinin gerisinde kalmasına sebep olan birçok engel var. Dünya çapında artan gelir adaletsizliğine ek olarak küresel salgın da toplumun en kırılgan kesimlerinden biri olan gençlerin koşullarına ilave zorluklar getirdi. Rapor ayrıca bize, özellikle eğitim ve girişimcilik alanlarında reformist adımlar atılması gerektiğini söylüyor.”

Yeni istihdam umudu az

ManpowerGroup’un güncel “İstihdama Genel Bakış Araştırması”na göre Türk işverenlerin yüzde 14’ü 2021’in ilk çeyreğinde istihdam artışı beklerken yüzde 11’i azalma öngörüyor ve yüzde 70’i ise değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. Yine araştırmaya göre 2021 yılının ilk çeyreğinde işe alım planları 2020’nin son çeyreğine kıyasla yüzde 2 puan, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 3 puan azaldı.

Ayrıca Türkiye’deki işverenlerin yüzde 28’i, Covid-19 öncesi işe alım seviyelerine bir yıl içerisinde dönmeyi beklediklerini bildirdi. Şirketin Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Salgınla mücadele kapsamında, aşı geliştirme çabalarında belirli aşamalara gelinmesi gibi olumlu gelişmeler yaşansa da birçok ülkede istihdam görünümünü etkileyen karantina önlemleri halen yürürlükte. Ülkemizde de bunun etkileri görülüyor olsa da üretim sektörü işe alım beklentilerinde iyimserliğe liderlik ediyor. Restoran ve otelcilik ise en temkinli görünüm sunuyor” dedi.