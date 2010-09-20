17.Uluslararası Altın Koza Film Festivali başlıyor

T24- 17.Uluslararası Altın Koza Film Festivali 21 Eylül Salı günü saat 20.00’da Kırmızı Halı Töreni ile başlayacak. Etkinliğin açılışı Javier Rebollo’nun ödüllü filmi ‘Piyanosu Olmayan Kadın’ın Türkiye prömiyeri ile yapılacak.







Adana Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği festivalin açılış gecesine Türkiye prömiyeri yapılacak ödüllü film Piyanosu Olmayan Kadın’ın başrol oyuncularından Jan Budar katılacak. Bu yıl Onur konuğu olarak ünlü yönetmen Theo Angelopoulos’un katılacağı festivalde Türk Sineması’nın önemli isimleri Müjde Ar ve Atilla Dorsay’a da ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ takdim edilecek.







10 Türk Filmi Altın Koza İçin Yarışacak







Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Semih Kaplanoğlu’nun ‘Bal’, Onur Ünlü’nün ‘Beş Şehir’, Atıl İnaç’ın ‘Büyük Oyun’, Nesli Çölgeçen’in ‘Denizden Gelen’, Hakan Algül’ün ‘Eyvah Eyvah’, Selim Demirdelen’in ‘Kavşak’, Zeki Demirkubuz’un ‘Kıskanmak, Levent Semerci’nin ‘Nefes’, Melik Saraçoğlu ile Hakkı Kurtuluş’un ‘Orada’ ve Ümit Ünal’ın ‘Ses’ isimli filmleri “Altın Koza” ödülü için yarışacak.







Öğrenciler tarafından hazırlanan filmlerin yarıştığı Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Akdeniz Havzası’nda yer alan ülkelerdeki kısa filmcilerin eserlerinin çekişeceği Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması ise, festival kapsamındaki diğer yarışmalar olacak.

200’ü aşkın film 442 gösterimle izleyiciyle buluşacak







Altın Koza Film Festivali’nin gerçekleşeceği bir hafta boyunca, ‘Balkanların Belleği: Theo Angelopoulos’, ‘Retrospektif: Reha Erdem’, ‘Dünya Sineması’, ‘Suç Öyküleri’, ‘Filistin: Barışa Hasret’, ‘FIPRESCI: Eleştirmenlerin Gözünden Kaçmaz’, ‘Türk Sineması Özel Gösterimi’, ‘Belgesel Filmler’, ‘Kıssadan Hisse Dünya’, ‘Altın Koza Kısa Film Seçkisi’ ve ‘Sinema Okullarda Okullar Sinemada’ başlıkları altında izleyiciyle buluşacak.







Ödül töreninin sunuculuğunu ise Öykü Serter yapacak. Şarkıcı Göksel gecede performans sergileyecek.



