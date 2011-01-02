179 köyle ulaşım sağlanamıyor

T24 - Kar yağışı ve tipi nedeniyle Van'da 122, Hakkari'de ise 57 köy yolu ulaşıma kapandı. Hakkari'nin Durankaya beldesinde kayakçıları taşıyan ve aralarında İl Gençlik ve Spor Müdürü Sadi Akdağ'ın da bulunduğu araç, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.





Yol ulaşıma yeniden açılırken bazı kayakçılar yollarına kayak yaparak devam ettiler. Van İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının gece saatlerinde itibaren etkili olduğu kent merkezi ve ilçelerde, 122 köy ile ulaşım sağlanamıyor.



Sabah saatlerinde yağışın etkisini yitirmesiyle karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmalarına başladığını belirten yetkililer, çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde bir metreyi geçtiğini, Muradiye, Çaldıran, Başkale, Gürpınar, Özalp, Saray ve Erciş ilçe merkezlerinde ise 60 santimetre olarak ölçüldüğünü belirten Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yağışın gün içinde aralıklarla devam edeceğini bildirdiler.



Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere ile Van-Bitlis karayolundaki Kuzgunkıran geçitlerinde ulaşımın kontrollü sağlandığını kaydederek, şehir dışına çıkan sürücülerin araçlarında çekme halatı ve zincir bulundurması gerektiğini belirttiler. Hakkari'de dün etkili olan kar yağışı nedeni ile 57 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi yetkilileri, sabah saatlerinde yol açma çalışmalarına tekrar başlandığını söylediler.





Yollarına kayak yaparak devam ettiler



Hakkari'den etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.



Hakkari'den Durankaya beldesi yakınlarındaki Megabüte Yaylası'nda bulunan kayak merkezine gitmek isteyen ve aralarında İl Gençlik ve Spor Müdürü Sadi Akdağ'ında bulunduğu 6 kayakçıyı taşıyan 1 minibüs ve 1 otomobil belde çıkışında kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.



Durumun İl Özel İdaresi Yetkililerine bildirilmesi üzerine, karla mücadele ekipleri bölgede çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından ekipler mahsur kalan kayakçılara ulaştı. Yolun tekrar ulaşıma açılmasının ardından bazı kayakçılar, 6 kilometre uzaklıktaki merkeze kayak yaparak ulaşmayı tercih ettiler.



Öte yandan Durankaya beldesi Sivekür Tepesi yakınlarında kar yağışı ve tipi nedeni ile kapanan yolda 6 araç mahsur kaldı. Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar karla mücadele ekiplerine ait 2 dozer ve 1 greyderin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.



