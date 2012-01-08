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Dünya

179 Hintli balıkçı serbest bırakıldı İSLAMABAD (A.A)

08 Ocak 2012 09:53

-179 Hintli balıkçı serbest bırakıldı İSLAMABAD (A.A) - 08.01.2012 - Pakistan karasularını ihlal ettiği için tutuklanan 179 Hintli balıkçı, hükümet kararıyla serbest bırakıldı. Güneydeki Sind eyaleti bakanlarından Gulam Kadir, kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle hapishanede tutulan 179 balıkçının cezasının tamamlanması nedeniyle salıverildiğini söyledi. Özgürlüğüne kavuşturulan balıkçıların işlemlerinin tamamlanıp ülkelerine gönderileceklerini belirten hükümet yetkilisi, Pakistan hapishanelerinde daha 360 Hintli balıkçının bulunduğunu belirtti. Hindistan ve Pakistan, Hint okyanusunda avlanırken birbirlerinin kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle sık sık bir birlerinin balıkçılarını tutukluyor. 

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