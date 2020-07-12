176 kişi ölmüştü; İran Sivil Havacılık Dairesi düşürülen yolcu uçağına yeni rapor yayımladı

İran Sivil Havacılık Dairesi, 8 Ocak tarihinde füzeyle düşürülen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağıyla ilgili yeni detayları aktardı. Açıklamada İran Hava Savunma Birimi'nin radar sistemini ayarlamayı 'unuttuğu', füzelerin yolcu uçağını iletişim kazaları ve insan hatası nedeniyle düşünürdüğü belirtildi.

Bloomberg'den aktarılan habere göre, İran Sivil Havacılık Dairesi Ocak 2020'de füzeyle düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına ilişkin rapor hazırladı. Raporda, uçağın düşmesine neden olan iki füzenin radar sistemlerinin doğru ayarlanmadığı belirtildi.

İran Sivil Havacılık Dairesi'nin raporunda şu ifadeler yer aldı: "Hava savunma sisteminin operatörü düşman hedef olarak belirlediği bir noktaya kumanda merkezinden yanıt almadan füze fırlattı" Raporda, füze fırlatma kararını alan kişinin adı verilmedi ancak kişinin bağımsız bir karar aldığı belirtildi.

Operatörün yeni bir pozisyona geçerken radar sistemindeki pozisyonu ayarlamayı unuttuğu belirtildi.

Ukrayna Havayolları'na ait uçağın düşmesi ve 176 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İranlı yetkililer 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı ancak detay vermedi.