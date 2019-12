-176 BİSİKLETÇİ YARIN "START" ALACAK İSTANBUL (A.A) - 23.04.2011 - 47. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın İstanbul etabıyla başlayacak. Toplam 8 etabın sonunda 1 Mayıs Pazar günü Side-Alanya etabıyla tamamlanacak büyük mücadelede, 22 takımdan 176 profesyonel bisikletçi, bin 387 kilometrelik yarışta birincilik için ter dökecek. Avrupa'dan Asya'ya ''Kıtalararası ilk etaplı bisiklet turu'' olarak kurgulanan bisiklet turu, dünyada ilk kez kıtaları birbirine bağlayan bir organizasyon olacak. Türkiye'nin güzelliklerini dünyaya sunan, her yıl farklı turistik bölgelerin güzergaha alındığı dinamik yapısıyla, 2011 yılında da yeniliklere imza atılacak turun rotasına bu yıl Tekirova, Manavgat ve Side de dahil edildi. Eurosport ve TRT, her gün iki saatlik canlı yayınla bu müthiş mücadeleyi Türkiye ile aynı zamanda dünyaya yayınlayacak. -DÜNYACA ÜNLÜ SPRİNTERLER YER ALACAK- Geçen yıla damgasını vuran Columbia takımının Alman bisikletçisi Andre Greipel, bu yıl da mücadelede yer alacak. Turda 5 etap kazanmasına rağmen kıyasıya mücadele verdiği Visconti'ye genel ferdi klasman birinciliğini kaptıran Greipel, bu yıl turda olmayacak Visconti'nin yokluğunda, Omega Pharma-Lotto takımında birincilik için yarışacak. 1982 doğumlu Greipel'in bu yılki önemli rakipleri arasında, 1984 doğumlu ABD'li Tyler Farrar (Garmin-Cervelo Takımı) ve 1974 doğumlu dünyanın en iyi sprintçisi olarak bilinen pedalların başında gelen İtalyan Alessandro Petacchi (Lampre-ISD Takımı) bulunuyor. -KATILACAK TAKIMLAR- Tur 2011'de yer alacak 22 takım şöyle: Team Garmin-Cervelo (ABD), Omega Pharma-Lotto (Belçika), Lampre-ISD (İtalya), Liquigas-Cannondale (İtalya), Saxo Bank SunGard (Danimarka), Pro Team Astana (Kazakistan), Cofidis, Le Credit en Ligne (Fransa), FDJ (Fransa), Colnago-CSF Inox (İrlanda), Androni Giocattoli (İtalya), Veranda's Willems-Accent (Belçika), Farnese Vini-Neri Sottoli (İngiltere), Team Netapp (Almanya), Team SpiderTech Powered By C10 (Kanada), De Rosa-Ceramica Flamina (İrlanda), Caja Rural (İspanya), Skill Shimano (Hollanda), Team Type 1 (ABD), Colombia Es Pasion-Cafe De Colombia (Kolombiya), Andalucia Caja Granada (İspanya), Manisaspor Bisiklet Takımı (Türkiye), Konya Torku Şekerspor-Vivelo (Türkiye) -İSTANBUL ETABI- Büyük mücadele, Sultanahmet Meydanı'nda verilecek startın ardından, Ahırkapı Feneri'nin önünde saat 09.30'da başlayacak. Toplam 114.1 kilometrelik İstanbul etabında köprü geçişinin ardından Bağdat Caddesi'nde devam edecek yarış, caddedeki 8 tur sonunda Bostancı Sahil Yolu'nda sona erecek. Pazar günü İstanbul'da bulunacak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, İstanbul etabının sonunda dereceye girecek sporculara ödüllerini vereceği bildirildi.