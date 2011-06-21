-172 MİLLETVEKİLİ KAYIT YAPTIRDI TBMM (A.A) - 21.06.2011 - TBMM'ye gelerek bugün kaydını yaptıran milletvekili sayısı 78 oldu. Böylece, 7. günde kayıt yaptıran milletvekili sayısı 172'ye ulaştı. Mazbatalarını alan milletvekilleri, bugün de Meclis'e gelerek kayıt yaptırmaya devam etti. Bazı milletvekillerinin aileleri ile kayıt yaptırmaya geldiği gözlenirken, AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar'ın eşi, kardeşi, oğlu, kızı ve kayınvalidesi ile gelmesi dikkat çekti. Milletvekilleri, illerine özgü yer fıstığı, fıstık ezmesi, leblebi gibi çeşitli ikramlarda bulunurken, CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, ay yıldızlı rozet dağıttı ve Meclis açıldığı zaman bütün milletvekillerine dağıtacağını söyledi. AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, eşi Naile, kızı Bengisu ve oğlu İbrahim ile kayıt yaptırmaya geldi. Milletvekillerinin TBMM Genel Kuruluna giriş-çıkış yaptığı kapılarda görev yapan sivil polis memurları, gün boyunca ellerinde yeni milletvekillerinin fotoğraflarının yer aldığı albüm ile kayıtların yapıldığı giriş holünde oturarak, kayıt yaptıran milletvekillerini tanımaya çalıştı. İzmir'den kayıt yaptıran ilk milletvekili AK Parti'li İlhan İşbilen oldu. İşbilen'e milletvekili rozetini TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Kumbuzoğlu taktı.