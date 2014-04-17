17.04.2014 - Alman basınından özetler



NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, ittifakın Doğu Avrupa'daki üyelerine askeri destek sağlanacağını açıkladı. Frankfurter Allgemeine Zeitung, konuya ilişkin bir değerlendirmeye yer veriyor:

“Kırım krizinin başlangıcında, NATO ateşi körüklemekten ziyade, geride duruyor izlenimi vermek istediğinden bahsedebilirdi. Ancak Kremlin'in Avrupa'daki nüfuz bölgesinin sınırlarını genişletmek istediği ve bunun için egemen devletlerin toprak bütünlüğünü ihlal etmekten çekinmediği açığa çıktığından beri, NATO doğu sınırlarında rengini beli etmek zorunda kaldı. Çünkü Baltık Bölgesi ve Polonya, Ukrayna'dan farklı. Bu, İttifak'ın içeride ve dışarıda inanılırlığını koruyabilmesi için yapması gereken asgari icraat. Bundan daha azı Kremlin tarafından bir zayıflık işareti olarak algılanacak ve kararsızlık olarak nitelendirilecektir. Bu yüzden Batı'ya hâlihazırda saygı göstermiyor zaten.“

Kieler Nachrichten de aynı konuya yer veriyor:

“NATO, üyelerinin yardım çağrılarına kulak vermezse komik duruma düşerdi. O yüzden şimdi birkaç gemi ve uçağı İttifak'ın doğu sınırlarına yerleştirme emri veriyor. Ve yanlış anlaşılmamak için de bunun savunmaya yönelik bir eylem olduğuna atıfta bulunuyor. Peki, başka ne diyecekti? Kimse NATO'nun Rusya'ya karşı önleyici bir saldırı düzenlemesinden korkmayacaktır. Bunu Putin de biliyor. Peki, bundan ne tür sonuçlar çıkarıyor? Ukrayna ile yetiniyor mu? Yoksa Litvanya, Letonya ve Estonya'yı da kontrolü altına almaya mı çalışıyor? Ve NATO, desteğinde ne kadar ciddi? Şu ana dek AB ve ABD gibi sadece konuştu ve teskin etti. Ne istediğini bilen sadece Putin'miş gibi görünüyor."

Düsseldorf kentinde yayımlanan Handelsblatt gazetesi ise federal yapıya geçiş konusunda bir referandum yapılmasını krize bir çözüm olarak görüyor:

“Kırım’daki gibi halkın büyük çoğunluğunun Rusya'ya bağlanılmasını isteyeceği tarzda bir senaryo Ukrayna'nın doğusunda gerçekleşmeyecektir. Halkın büyük çoğunluğu Kiev'den bağımsızlığı talep etse de Rusya'ya bağlanmayı istemiyor. Ülkenin parçalanmasını bir nebze önleyebilecek şey ise Ukrayna’nın geçici devlet başkanı Aleksander Turçinov'un ülkenin federal yapıya geçişi konusunda önerdiği ve başka nedenlerle Moskova'nın da desteklediği referandumdur. Ancak hayale de kapılmamak gerek. Şu ana kadar bilindik sınırlarıyla bir Ukrayna artık yok.”

Nürnberger Nachrichten, Ukrayna’nın Rusya için önemini ele alan bir yoruma yer veriyor:

“Ukrayna, Rusya için yoğun tarihi ve askeri önemi nedeniyle, tıpkı Polonya'nın AB ve NATO üyeliğinde olduğu gibi siyasi kararlarında çok fazla özgür değil. Bu gerçek üzücü olabilir. Ancak bu gerçek bilhassa Ukrayna'da, ülkenin devletler hukukuyla garanti altına alınmış tarafsızlığıyla kabul edilmek zorunda. Yoksa bu ülke Avrupa'nın barut fıçısı olarak kalmaya devam edecektir.”