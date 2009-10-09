Laodikya Antik Kenti'ndeki kazılarda Höyükten kemikten yapılmış ve bugünküne çok benzeyen 1700 yıllık tuzluk bulundu.



Tuzluğun günüdümüzde kullanılan tuzluklarla birebir benzer olması şaşırttı.



Kemikten yapılmış tuzluğun çevirmeli kapağı var. Kapak çevrildiğinde ortaya iki bölüm çıkıyor, bunlardan birinde büyük, diğerinde küçük delikler bulunuyor.



Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, “Beycesultan Höyüğü’nde tuzluk bulundu ancak o da kap şeklindeydi. Bunun gibi az ve çok tuz dökmek için ayar yapılan delikleri ve çevirmeli kapağı yoktu. İlk kez böyle bir antik eserle karşılaşıyorum” diye konuştu