17 yıllık öğretmen ‘Erdoğan’a yumurta attığı’ iddiasıyla meslekten ihraç edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde, konvoyuna yumurta attığı ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıp para cezasına çarptırılan 17 yıllık öğretmen Seçil Esmanur Erdem, Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nca sürdürülen soruşturma sonucunda meslekten ihraç edildi.

DHA'da yer alan habere göre, YDK, 30 Eylül 2014 tarihinde verdiği kararla, ‘Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yumurta atarak küfür içeren sözlerle hakaret ettiği’ suçlamasıyla öğretmen Erdem hakkında, ‘Devlet memurluğundan çıkarılma’ cezasını oy birliğiyle onadı. Karar, Trabzon Merkez Ortahisar İlçesi Kireçhane Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmenliğine devam eden 17 yıllık öğretmen Seçil Esmanur Erdem’e tebliğ edildi. Erdem, geçirdiği idari soruşturma kapsamında bir süre açığa alınmış, ardında göreve başlamıştı.