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Yaşam

17 yıldır konuşamıyordu; eski TRT spikeri Tuna Huş hayatını kaybetti

Tuna Huş, geçirdiği beyin ameliyatının ardından konuşamıyordu

14 Şubat 2018 16:12

Eski TRT spikeri Tuna Huş, bu sabah 76 yaşında hayatını kaybetti.  Beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamayan Tuna Huş, TRT'nin siyah beyaz yayın yaptığı yıllarda spikerlik yapıyordu.

Efsane spikerin cenazesi yarın öğle vakti Üsküdar Kuruçeşme Selamiali Camisinden kaldırılarak toprağa verilecek. 

Tuna Huş'un eşi Berrin Huş "Bu sabah kaybettik, çok üzgünüz" dedi.

Tuna Huş Kimdir?

Tuna Huş, 1942 yılında Adana'da dünyaya geldi. TRT‘nin siyah-beyaz olduğu dönemde spiker olarak görev yaptı. Her kelimesi kolaylıkla anlaşılan, yumuşak ses tonuyla hafızalarda yer etti.

1999 yılında, by-pass ameliyatı oldu, ardından 1,5 sene sonra beyne giden ana damarda pıhtı atması sonucu 2001 yılında beyin kanaması geçirdi ve beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle konuşma yeteneğini kaybetti.

1990 yılında ikinci evliliğini Berrin Huş ile yapan Tuna Huş'un Zeynep (d.1991) adında bir kızı vardır. Tuna Huş’un ilk evliliğinden Ali ve Tuna adında iki oğlu bulunmaktadır.

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