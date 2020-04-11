17 yıldır bitmeyen Keçiören Cumhuriyet Kulesi için de maskeli ihale

AKP'li Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kulemizin açılışını 2021 yılında yapacağız. Yüksekliği de 30 metre daha artarak 145 metre olacak'' dedi. Kule tamamlandığında bir cam fanus içinde döner restoran, çocuklar için uzay terası, nikah salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, hediyelik eşya bölümü, kafeler ve spor merkezi olacak.

Hindistan'daki Tac Mahal mimarisinden esinlenerek tasarlanan kulenin içinde Ankara Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Keçiören'in doğal yapısını anlatan heykeller de bulunacak.

Temelini Gökçek atmıştı

Kulenin temeli 17 yıl önce Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ile Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından atıldı. Ancak imar planına aykırı olduğu ve mania hattını engellediği gerekçesiyle dava açıldı.

Mahkeme kulenin ruhsatını iptal etti. Danıştay da bu kararı onaylayınca kulenin yıkılması gündeme geldi. Ancak önceki Başkan Mustafa Tuna konuyu referandumla Keçiörenlilere sordu ve halkın yüzde 76'sı kulenin yapılmasını istedi.