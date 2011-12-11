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Politika

17 yıldır aranan PKK'lı yakalandı

Ağrı Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen operasyonda, terör örgütü PKK’nın 17 yıldır aranan...

11 Aralık 2011 02:00

T24 - Ağrı Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen operasyonda, terör örgütü PKK’nın 17 yıldır aranan örgütün Aladağlar grup sorumlusu ’Serkeş’ kod adlı Z.Z. ile ’fırat’ kod adlı İ.T. ve teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirtilen 5 kişi yakalandı. 

PKK'ya büyük darbeEmniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube’sinin İl Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, Hamur İlçesi Yuvacık Köyü abluka altına alındı. Burada saklanan ve PKK’nın sözde Aladağlar grup sorumlusu olduğu belirtilen ’Serkeş’ kod adlı Z.Z. yakalandı. Ağrı kent merkezinde de örgüt mensubu ’Fırat’ kod adlı İ.T., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ayrıca bu teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 5 kişi yakalandı. 

Teröristlerin gösterdiği iki sığınıkta içi patlayıcı madde dolu piknik tüpü, 1 M 16 marka uzun namlulu tüfek, bu tüfeğe ait 5 şarjör, 207 fişek, 1 el bombası, 3 elektrikli kapsül, 1 telsiz, 1 telsize bağlı uzaktan kumandalı bomba anahtar sistemi, 1 dürbün, 1 pusula, çok sayıda örgütsel doküman, yaşam malzemesi ve örgüt mensuplarına ait kırsal alan kıyafetleri ele geçirildi. 

İki silahlı örgüt mensubu ile bunlara yardım ve yataklık eden 5 kişinin, Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgulamalarının ardından adli makalara sevk edileceği belirtildi.



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