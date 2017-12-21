17 yıl sonra yakalanıp, tutuklandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’in Mutki ilçesinde, ‘adam öldürme’ suçundan hakkında 9 yıl, 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ş, 17 yıl sonra yakalandı.

Mutki ilçe Emniyet Amirliği ekipleri, 17 yıl önce karıştığı bir olay nedeniyle \'kasten adam öldürme\' suçundan hakkında 9 yıl, 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ş’nin ilçede olduğunu tespit etti. N.Ş’nin içerisinde bulunduğu araç, polis ekipleri tarafından durdurularak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.