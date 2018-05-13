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17 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK- Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da kasten öldürme suçundan 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ezdinşah Açıkça, polisin operasyonuyla yakalandı

13 Mayıs 2018 13:55

Çağlar ÖZTÜRK- Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da kasten öldürme suçundan 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ezdinşah Açıkça, polisin operasyonuyla yakalandı.
Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi\'nde fırın işleten Efendi Aras (42) ile kendisi gibi fırıncılık yapan Ezdinşah (36), Cezair (45), Orhan (39) ve Fatih Açıkça (25) kardeşler arasında, ​30 Eylül 2010\'da Yeşilyurt Mahallesi\'nde alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavgada kullanılan silahlardan çıkan kurşunlardan biri, kucağında 2 yaşındaki kızı Fidan ile yoldan geçen Güler Akyar\'ın (32) başına isabet ederek ölümüne neden oldu.
Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerden Ezdinşah, Orhan ve Cezair Açıkça kardeşler ile Efendi Aras tutuklandı. Sanıklardan Ezdinşah Açıkça, bir süre sonra cezaevinde yattığı tutukluluk süresi gözönünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ezdinşah Açıkça, yargılandığı davada 17 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza da Yargıtay tarafından onanınca hakkında yakalama kararı çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Ezdinşah Açıkça\'yı Yeşilyurt Mahallesi\'ndeki bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Açıkça, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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