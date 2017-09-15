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17 yaşındaki otizmli Şeyma, kalp krizinden öldü

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde otizmli 17 yaşındaki Şeymanur Deniz, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

15 Eylül 2017 20:58

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde otizmli 17 yaşındaki Şeymanur Deniz, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Sırrıpaşa Mahallesi’nde oturan ve doğuştan otizmli olarak dünyaya gelen Şeymanur Deniz, rahatsızlanınca ailesi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şeymanur Deniz, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Genç kızın cenazesi, Sırrıpaşa Mahallesi Gazi Osman Paşa Camii\'nde kılınan öğlen namazının ardından Derince Merkez Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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