17 yaşındaki kızın mezarını açıp tecavüz ettiler

Pakistan'da kimliği belirlenemeyen kişilerin, 17 yaşında bir kızın mezarını açıp tecavüz ettikleri belirtildi.

Pakistan Müslüman Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Attaullah Tarar, Twitter'dan yaptığı açıklamada 5 Mayıs'ta meydana gelen olayla ilgili olarak 17 şüphelinin sorgulandığını ve soruşturmanın "bilimsel metotlarla" yürütüldüğünü ifade etti.

17 yaşındaki kızın 4 Mayıs'ta hayatını kaybettiği ve toprağa verildiği ifade edildi. Pakistan medyasına göre kızın yakınları ertesi gün mezarlığa ziyarete gittiklerinde mezarı boş buldular. Aile, cesedi yaklaşık mezarın 60 metre uzağında buldu.

5 Mayıs sabahı ailenin polisi bilgilendirdiği ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.