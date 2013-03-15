17 yaşındaki genç, yaşıtı üvey annesini öldürdü

Elazığ’da yaşayan ikisi nikahsız üç eşi bulunan Ruhi Ayerdem, iddiaya göre geçen yıl kendisinden 32 yaş küçük 17 yaşındaki Derya Ö. ile da nikahsız birlikte yaşamaya başladı. Üç eşi de ayrı evlerde yaşayan Eyerdem’in nikansız eşlerinden Songül Güngör’den olan ve Elazığ merkezdeki evde oturan oğlu F.A.G., bugün Yurtbaşı Beldesi’ne giderek, üvey annesi Derya Ö. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.A.G, evden aldığı av tüfeğiyle Derya Ö.'ye ateş açtı. Ö., olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı olay yerinden kaçtı.

Olay sonrası Ruhi Ayerdem, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Derya Ö.'nün cesedi de otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri cinayet zanlısı F.A.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.