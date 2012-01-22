-17 yaşındaki genç dağda ölü bulundu BURDUR (A.A) - 22.01.2012 - Burdur'un Ağlasun ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi, dağda ölü bulundu. AA muhabirinin Ağlasun İlçe Jandarma Komutanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Burdur Lisesi'nde okuyan lise 3. sınıf öğrencisi Mehmet Yusuf Geçer (17), yarıyıl tatili olmasının ardından, Ağlasun ilçesine bağlı Mamak beldesinde ailesinin yaşadığı çadıra geldi. Dün saat 16.00 sıralarında babasına ait av tüfeğini alarak avlanmak üzere dağa giden gençten bir daha haber alınamadı. Anne Gülsüm ile baba Hüseyin Geçer, oğullarından haber alamayınca jandarmaya durumu bildirdi. Gece şiddetli tipi nedeniyle bölgede arama yapamayan jandarma ekipleri, sabah çalışmalara başladı. Jandarma ekipleri ve yakınlarının aramaları sonucu Mehmet Yusuf Geçer, Kır Dağı'nda ölü bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, gencin ayakkabılarının olmadığı ve tüfeğinin boş olduğu belirlendi. Üzerinde herhangi bir kurşun izine de rastlanmayan Geçer'in cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Ağlasun Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Geçer'in dağda tipiye yakalanarak donmuş olabileceği belirtildi.