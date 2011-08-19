17 yaşındaki genç 2 kadının boğazını kesti

T24 - İzmir'in Buca İlçesi'nde, evlenmelerine izin vermediği için İrlandalı kız arkadaşının annesi Marion Elizabeth Graham ile birlikte tatile geldikleri arkadaşı Cathy Dınsmore'yi boğazını keserek öldürdüğü ileri sürülen 17 yaşındaki R.Ç. polis tarafından yakalandı.



Şanlıurfa Viranşehirli R.Ç., bir süre önce Aydın'ın Kuşadası İlçesi'ndeki garson olarak çalıştığı restoranda ailesiyle yemeğe gelen İrlandalı Shanon Graham (15) ile arkadaş oldu. R.Ç., Graham ile daha sonra da görüşerek arkadaşlığını ilerletti. R.Ç., gönlünü kaptırdığı kızla evlenmeye karar verdi. Ancak, anne Marion Elizabeth Graham (54), buna karşı çıktı. Bunun üzerine R.Ç., kız arkadaşının dün (Perşembe) sabah tek başına yat turuna gitmesini fırsat bilerek, annesi Marion Elizabeth Graham ve onunla birlikte tatile geldiği öğrenilen Cathy Dınsmore'yi (50) taksiyle İzmir Otogarı yakınındaki babası 48 yaşındaki E.Ç.'nin bakkal dükkanına getirdi. Buradan babasına ait otomobili alan R.Ç., iddiaya göre, iki İrlandalı kadını Buca Gökdere Köyü, Yeni Buca Mezarlığı Yolu'ndaki ağaçlık alana götürdü. R.Ç., burada iki kadını bıçaklayıp, boğazlarını keserek öldürdükten sonra, Kuşadası'na döndü.

Kayıp başvurusunda bulundu



Yat turundan dönen Shanon Graham, annesini bulamayınca, polise gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine soruşturma başlatan polis, kızın R.Ç. ile arkadaşlık yaptığını belirledi. R.Ç., gözaltına alındı. Kuşadası İlçe Emniyet müdürlüğü'ne götürülen R.Ç., buradaki ilk sorgusunda iki İrlandalı kadının kendilerini alışveriş için bir marketler zincirine götürmelerini istediğini ileri sürüp, "Yolda, Wolswagen Transporter marka bir minibüs önümüzü kesti. Bizi kaçırdılar. Gözümü açtığımda evin önündeydim" dediği öğrenildi.

Suçunu itiraf etti



Polis, R.Ç.'nin çelişkili ifadeleri üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Bunun üzerine R.Ç., saat 02.30 sıralarında iki kadını, ilerde kız arkadaşıyya rahatça evlenebilmek için öldürdüğünü" itiraf etti. R.Ç., cinayeti işlediği yeri polislere gösterdi. Polis, olay yerinde iki kadının 20 metre arayla cesetlerini buldu. Savcının incelemesinin ardından cesetler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. R.Ç.'nin olayın ardından döndüğü Kuşadası'ndaki işyeri ve çevresinde yapılan aramada da çöpte kanlı giysileri bulundu. Polis, R.Ç.'nin babası E.Ç. ile bir taksi şoförünü de ifadelerine başvurmak üzere gözaltına aldı. Gözaltına alınan üç zanlı, İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

