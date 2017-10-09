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17 yaşındaki dolandırıcılık sanığına 2.5 yıl hapis cezası

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 78 yaşındaki Nuri Bedirhan'ı telefonda polis olduğunu söyleyerek dolandırmaya çalışan 17 yaşındaki M

09 Ekim 2017 19:32

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de 78 yaşındaki Nuri Bedirhan\'ı telefonda polis olduğunu söyleyerek dolandırmaya çalışan 17 yaşındaki M.T.,  2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.  
Kayseri\'de 3.5 ay önce meydana gelen olayla ilgili 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki  duruşmada dolandırılmak istenen Nuri Bedirhan ve avukatı hazır bulundu. Evi arayan ve kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı ile telefonda görüştüğünü söyleyen Bedirhan, \"Evin telefonunu arayan kişi polis olduğunu söyleyerek, \'Paranızın bulunduğu banka boşaltılıyor, gidin paranızı çekin\' dediler. Bende, eşime söyledim. Sonra bankaya giderek 40 bin lirayı çektim. Ben bankadayken eşim gerçek polisleri arayıp durumu anlatmış. Eve geldiğimde polisler evdeydi. Kendini polis olarak tanıtan kişi, bir kez daha arayarak parayı almak için eve sivil polis göndereceklerini söyledi. Bir süre sonrada sahte polis geldi. Evdeki gerçek polisler de parayı almaya gelen kişiyi yakaladı\" dedi. Parayı almaya gelen M.T., önceki yapılan sorgusu sonrası adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan M.T\'ye  \'dolandırıcılığa teşebbüs\' suçundan 2 yıl 6 ay hapis, 42 bin lira para cezası verdi.  

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