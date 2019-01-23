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17 yaşındaki çocuk, 10 kişilik gruba av tüfeğiyle ateş açtı

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

DHA

23 Ocak 2019 08:48

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre kavga ettiği grubun üzerine av tüfeğiyle ateş açan Mehmet Can Ş. (17), 5 kişiyi yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide toplanan 15 kişilik grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Mehmet Can Ş., iddiaya göre evine giderek av tüfeği aldı. Kavganın olduğu yere geri gelen Mehmet Can Ş., av tüfeğiyle 10 kişilik gruba doğru ateş açtı. Mehmet Can Ş’nin ateş açmasıyla Mehmet C. (16), Samet Bayram (18), Kemal Kıyar (19), Ahmet Bayram (19) ve Emircan K. (15) vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, 5 kişiyi yaralayan Mehmet Can Ş.’yi olayda kullandığı tüfekle birlikle yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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