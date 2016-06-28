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17 yaşında boğazı kesilerek öldürülen Cansel'in katili eski erkek arkadaşı çıktı!

Cansel Bağlı'nin eski erkek arkadaşı F.Y. suçunu itiraf etti

28 Haziran 2016 16:07

Manisa'nın Demirci ilçesinde kaybolduktan 3 gün sonra cesedi bulunan Cansel Bağlı'nin eski erkek arkadaşı F.Y., suçunu itiraf etti. 

Cansel Bağlı'nın mezarı başında ilaç içerek intihara kalkışan ve Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ndeki tedavisinden sonra Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı'na gönderilen Cansel Bağlı’nın eski erkek arkadaşı F.Y.,' nin ifadesi tamamlandı. F.Y.,'nin ifadesinde Cansel’i bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Hürriyet’te yer a alan habere göre, F.Y'nin ayrıca ifadesinde suç aletini evinde sakladığını söylemesi üzerine evde yapılan aramada suç aleti bıçağın bulunduğu ve incelenmek üzere el konulduğu belirtildi. Zanlının işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

 

Ne olmuştu?

 

15 Haziran tarihinde Manisa'nınDemirci ilçesinde kaybolan ve 3 gün boyunca aranan Cansel Bağlı'nin cansız bedeni, 17 Haziran'da ormanlık alanda bulunmuş, ceset üzerinde yapılan incelemede genç kızın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti.

Demirci Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Bağlı'nın babası M.B. ve ağabeyi A.B. tutuklanmıştı.

Genç kadının eski erkek arkadaşı F.Y, Bağlı'nın mezarı başında tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulunmuş, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesinden Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilmişti. Tedavisi ardından jandarmaya gönderilen Y., suçunu genç kadını öldürdüğünü itiraf etti.

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CanselManisaboğazı kesilerek öldürüldü

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