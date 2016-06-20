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17 yaşında boğazı kesilen Cansel'in katilleri sosyal medyada kayıp ilanı veren babası ve abisi mi?

Baba ve oğulun genç kızı öldürüp 3 gün evde tuttuğu ve ardından dere yatağına attığı iddia edildi.

20 Haziran 2016 10:59

Manisa'nın Demirci ilçesinde, boğazı kesilmiş halde bulunan17 yaşındaki Cansel Bağlı'nın gözaltında bulunan abisi ve babası polis tarafından tutuklandı. Baba ve oğulun genç kızı öldürüp 3 gün evde tuttuğu ve ardından dere yatağına attığı iddia edildi.

Habertürk'ten Ahmet Ünsal'ın haberine göre, polise bizzat başvuru yapan Baba Mehmet B.’yle (58) inşaat işçisi abi Akın B. (31) çelişkili ifadeleri, cinayette kullanılan bıçağın evde bulunması ve vücutlarında tırnak izlerine rastlanması üzerine polis tarafından tutuklandı.

İddiaya göre olay şöyle gelişti: Cansel lisede okurken tanıştığı bir gençle 2 defa kaçtı ancak yeniden evine döndü. Kayıp başvurusunun yapıldığı gün ise babası ve abisine sevdiği bu gencin kendisini istemeye geleceğini, onunla evlenmek istediğini söyledi. Çıkan tartışmada baba-oğul genç kızı öldürdü. Cinayetin ardından Mehmet B. jandarmaya gidip “Kızım yine kaçtı ne olur bulun” diye başvurdu, ağabey Akın B. ise sosyal medya hesabından “Kayıp aranıyor. Görenlerin araması rica olunur” notuyla telefon numarası paylaştı.

Baba-oğulun Cansel’in cesedini 3 gün boyunca evlerinde saklayıp önceki gün sabaha karşı da 500 metre mesafedeki dere yatağına bıraktığı öne sürüldü. Mehmet B. ve Akın B.’yle birlikte gözaltına alınan 18 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Vahşi cinayete karıştığı belirtilen 1 kişi de aranıyor.

Demirci İlçesi’nde ‘kayıp’ başvurusu yapılan Cansel’in cesedinin bulunmasının ardından, gözaltına alınan 20 kişi arasında babası ve abisi de bulunuyordu. Vahşice öldürülen genç kızın tırnaklarının arasında doku örneğine rastlandığı, bazı kanlı giysilerinin de evde bulunduğu öğrenildi.

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