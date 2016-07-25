17 üniversitede rektör adayı belirleme seçimleri ertelendi

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), 26-28 Temmuz tarihlerinde 17 üniversitede yapılacak rektör adayı belirleme seçim tarihleri ertelendi.

YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 11 Mayıs 2016 tarihli toplantısında 17 üniversitede 26-28 Temmuz'da yapılmasına karar verilen rektör adaylarını belirleme seçiminin daha sonra belirlenecek bir tarihe ertelenmesi kararlaştırıldı.

Rektörlük seçim tarihi ertelenen üniversitelerin Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi olduğu belirtildi.