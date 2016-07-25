T24 LogoT24 Logo
Eğitim

17 üniversitede rektör adayı belirleme seçimleri ertelendi

YÖK, seçim tarihlerini henüz belirtmedi

25 Temmuz 2016 21:58

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), 26-28 Temmuz tarihlerinde 17 üniversitede yapılacak rektör adayı belirleme seçim tarihleri ertelendi.

YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 11 Mayıs 2016 tarihli toplantısında 17 üniversitede 26-28 Temmuz'da yapılmasına karar verilen rektör adaylarını belirleme seçiminin daha sonra belirlenecek bir tarihe ertelenmesi kararlaştırıldı.

Rektörlük seçim tarihi ertelenen üniversitelerin Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi olduğu belirtildi.

 

 

ETİKETLER

yöküniversiteseçimerteleme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24