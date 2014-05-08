17. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bugün başlıyor

17. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bu akşamki açılış töreninin ardından 39 ülkeden 107 film gösterimiyle 15 Mayıs’a kadar devam edecek.

Bugün Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnesi’nde gerçekleşecek olan Ödül Töreni’nde “Onur”, “Bilge Olgaç Başarı” ve “Tema” bölümlerindeki ödüller, sahiplerini bulacak.

15 Mayıs’ta kapanış gününde ise Uçan Süpürge Festivali, “Her Biri Ayrı Renk” bölümündeki bir filme FIPRESCI (Uluslararası Sinema Yazarları Federasyonu) ödülü verecek. Bu filmin hangisi olduğu ise kapanış sürprizi olacak.

Bianet'te yer alan habere göre, yaklaşık 100 sinemacı ve gazeteci konuk ağırlamaya hazırlanan festivalin, yabancı konuk sayısı ise yirmi üç.

Yönetmenler Anna Margarita Albelo, Ines Oliveira, Mira Fornay, Deniz Şengenç, Elif Refiğ, Marja Pyykkö, Jasmila Zbanic, Anne Weil, Olga Malea, Maria Douza, Pouran Derakhshandeh, Taru Makela, Somnur Vardar, Nezahat Gündoğan, Tülin Özdemir, Esther Hoffenberg, Emel Çelebi, Maria Skoula, Saodat Ismailova, Özlem Sarıyıldız, Bilge Demirtaş; oyuncular Dina Tukubayeva, Jowita Budnik, Samuel Schneider festivalde filmlerinin gösterimine katılarak söyleşi yapacak isimlerden bazıları.

Ödüller

“Uçan Süpürge Onur Ödülü” Türkiye Sineması’na 1950li yıllardan itibaren emek vermiş, 170’den fazla filmle beyazperdede görünmüş bir yıldıza, Muhterem Nur’a veriliyor.

“Bilge Olgaç Başarı Ödülleri” ise farklı dallarda altı kadına verilecek: Sinema yazarı Alin Taşçıyan, kurgucu Çiçek Kahraman, sanat yönetmeni Natali Yeres, yönetmen Nezahat Gündoğan, oyuncu Şebnem Sönmez ve yapımcı Zeynep Özbatur Atakan. “Tema Ödülü” ise LİSTAG ve “Benim Çocuğum” belgeseline gidecek.

Dolu dolu bir hafta

Tiyatro’dan, fotoğraf sergisine, atölye çalışmalarından, “kadınlık halleri” etkinliğine kadar birçok konuyu Ankara’nın ayağına getiren 17. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Zeynep Özbatur’la Kadınlar için Yapımcılık, SİYAD ve FIPRESCI’nin Başkanı Alin Taşçıyan’la Film Okuma, ‘Kusursuzlar’ın Senaristi Emine Yıldırım’la Kadınlar için Senaryo atölyelerini, sinemaya gönül vermiş herkes için oluşturuyor.

Yalan Dünya dizisinin Servet'i Füsun Demirel, uzun yıllar sonra tiyatroya döndüğü "Evim Güzel Evim" oyunuyla Uçan Süpürge'nin konuğu olarak Ankara’ya gelirken, “Ev gerçekten güvenli mi?” sorusunu izleyici ile paylaşıyor.