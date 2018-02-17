17 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL)Türkiye atletizm tarihinin ilk dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev, DHA\'ya hedeflerini anlattı.
(ÖZEL) Tour of Antalya Organizasyon Direktörü Aydın Ayhan Güney, DHA\'ya konuştu:
\"Antalya bölgesinin profesyonel bisikletteki atılımı bizi heyecanlandırıyor\"
\"Güzel ve güçlü takımlarla zor bir yarış organize ettik\"
\"Ne kadar fazla destek olursa, organizasyon o kadar büyür\"
SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 Antalyaspor - Kayserispor
16:00 Demir Grup Sivasspor - Osmanlıspor
19:00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılarda Bayern Münih maçının hazırlıkları başlayacak.
GALATASARAY
17:00 Kasımpaşa karşılaşmasının son çalışması yapılacak.
TRABZONSPOR
12:00 41. Olağan Seçimli Divan Genel Kurulu toplantısı yapılacak.
SPOR TOTO 1. LİG
13:00 Balıkesirspor Baltok - Elazığspor
13:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gaziantepspor
15:30 Akın Çorap Giresunspor - Denizlispor
15:30 Grandmedical Manisaspor - Adanaspor
AVRUPA\'DAN FUTBOL
17:00 Udinese - Roma (Cengiz Ünder)
17:30 Wolfsburg - Bayern Münih (Beşiktaş\'ın rakibi ve Yunus Mallı)
20:30 Alaves - Deportivo (Emre Çolak)
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
13:00 Bornova Beckerspor - Mersin BŞB
14:00 Botaş - Samsun Canik Belediye
16:00 İstanbul Üniversitesi - OGM Orman Gençlik
17:30 Yakın Doğu Üniversitesi - Galatasaray
PTT ERKEKLER TÜRKİYE KUPASI YARI FİNALİ
14:00 Anadolu Efes - Darüşşafaka Basketbol
18:00 Beşiktaş Sompo Japan - Tofaş
EFELER LİGİ
14:00 Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta
14:00 TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik - Fenerbahçe
13:00 Beşiktaş - Ziraat Bankası
17:00 İstanbul BBSK - Maliye Piyango
14:00 Jeopark Kula Bld. - Arkas Spor
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
14:00 Galatasaray - Beşiktaş
15:00 Eczacıbaşı VitrA - Bursa B.Şehir Bld.
17:00 Vakıfbank - Seramiksan