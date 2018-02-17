17 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL)Türkiye atletizm tarihinin ilk dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev, DHA\'ya hedeflerini anlattı.

(ÖZEL) Tour of Antalya Organizasyon Direktörü Aydın Ayhan Güney, DHA\'ya konuştu:

\"Antalya bölgesinin profesyonel bisikletteki atılımı bizi heyecanlandırıyor\"

\"Güzel ve güçlü takımlarla zor bir yarış organize ettik\"

\"Ne kadar fazla destek olursa, organizasyon o kadar büyür\"

SPOR TOTO SÜPER LİG

13:30 Antalyaspor - Kayserispor

16:00 Demir Grup Sivasspor - Osmanlıspor

19:00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılarda Bayern Münih maçının hazırlıkları başlayacak.

GALATASARAY

17:00 Kasımpaşa karşılaşmasının son çalışması yapılacak.

TRABZONSPOR

12:00 41. Olağan Seçimli Divan Genel Kurulu toplantısı yapılacak.

SPOR TOTO 1. LİG

13:00 Balıkesirspor Baltok - Elazığspor

13:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gaziantepspor

15:30 Akın Çorap Giresunspor - Denizlispor

15:30 Grandmedical Manisaspor - Adanaspor

AVRUPA\'DAN FUTBOL

17:00 Udinese - Roma (Cengiz Ünder)

17:30 Wolfsburg - Bayern Münih (Beşiktaş\'ın rakibi ve Yunus Mallı)

20:30 Alaves - Deportivo (Emre Çolak)

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ

13:00 Bornova Beckerspor - Mersin BŞB

14:00 Botaş - Samsun Canik Belediye

16:00 İstanbul Üniversitesi - OGM Orman Gençlik

17:30 Yakın Doğu Üniversitesi - Galatasaray

PTT ERKEKLER TÜRKİYE KUPASI YARI FİNALİ

14:00 Anadolu Efes - Darüşşafaka Basketbol

18:00 Beşiktaş Sompo Japan - Tofaş

EFELER LİGİ

14:00 Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta

14:00 TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik - Fenerbahçe

13:00 Beşiktaş - Ziraat Bankası

17:00 İstanbul BBSK - Maliye Piyango

14:00 Jeopark Kula Bld. - Arkas Spor

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

14:00 Galatasaray - Beşiktaş

15:00 Eczacıbaşı VitrA - Bursa B.Şehir Bld.

17:00 Vakıfbank - Seramiksan