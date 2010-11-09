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Yaşam

17 sene sonra tekrar erkek oldu

Sam Hashimi, kadın olmaktan vazgeçti ve 2. kez cinsiyetini değiştirdi.

09 Kasım 2010 02:00

 T24 - Sam Hashimi, 2. kez cinsiyetini değiştirdi. 1987 yılında kadın olmaya karar veren Hashmi, Samantha Kane olduktan sonra 2004 yılında tekrar erkek olmak karar verip ameliyat masasına yattı. Hashimi'nin son ismi Charles Kane.

Evli ve iki çocuk babası Sam Hashimi 1987’de cinsiyetini değiştirdi. 17 yıllık kadın döneminin ardından, erkek olmaya karar verip yeniden ameliyat oldu. Şimdi çok sevdiği nişanlısının çocuğuna babalık yapıyor.

Onun adı Sam Hashimi’ydi. Sam, 1987 yılında cinsiyet değiştirmeye karar verdi. İri göğüslü, şuh bakışlı, baştan çıkartıcı yeni bir kadın çıktı ortaya: Samantha Kane. Kuşkusuz varlıklı olmasının da katkısıyla, Monaco’da, jet-set hayatını sürdürmeye devam etti. Ancak 2004 yılında her şey yeniden tersine döndü. Uğruna onbinlerce dolarlık ameliyat parası harcadığı kadınlığından, seksten, alışveriş ve makyajdan iğrendi. 40 bin dolarlık üç yeni ameliyatla, yeniden cinsiyet değiştirdi. 17 yıl önce aldırdığı penisini bile, deri nakliyle bir kez daha yaptırdı.


3 dönem, 3 farklı isim


Yeni ismiyle Charles Kane, artık tamamen farklı bir cinsi andıran yüzüyle, şimdi yeniden medyanın önünde. Artık 50’li yaşlarına gelen Charles, bir sanat galerisinde tanıştığı Victoria Emms (28) ile nişanlandı. Charles Kane, bu benzersiz yaşam macerasını şöyle anlatıyor: “Erkekler Mars, kadınlar Venüs gezegenindendir. Bense Venüs’e uzun bir yolculuğa çıkıp Mars’a geri döndüm.”

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