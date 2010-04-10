17 Nisan'da köprü geçişleri ücretsiz

T24 - Garanti Bonus Card'ın, 10. yaş gününde Boğaz köprülerinden bedava geçiş olanağı sunduğu duyuruldu. Garanti'den yapılan yazılı açıklamada, Bonus'un yaş günü olan 17 Nisan 2010 Cumartesi günü saat 00:00'dan 23:59'a kadar, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden, bayramlarda olduğu gibi, ücret ödemeden geçilecek.





Devlet haricinde ilk kez bir özel sektör firması tarafından yapılan bedava köprü geçişi uygulamasından, yalnız Bonus Card sahipleri değil, tüm İstanbullular yararlanacak.





Garanti Bankası, Ulaştırma Bakanlığı'nın izni ve desteğiyle düzenlediği kampanya kapsamında, yaklaşık 1.5 milyon kişinin köprülerden bedava geçiş yapmasını sağlayacak.