17 milyon öğrenci cuma günü karne alacak

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisedeki yaklaşık 17 milyon öğrenci cuma günü karne heyecanı yaşayacak.

17 Eylül 2012'de başlayan 2012-2013 eğitim öğretim yılının ilk yarısı, 25 Ocak'ta sona erecek. Okulla bu yıl tanışan 66-72 aylık yaklaşık 1 milyon 600 bin birinci sınıf öğrencisi de ilk kez karne alacak.

700 bin öğretmen ve 17 milyon öğrenci, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından 11 Şubat'ta ders başı yapacak. Eğitim öğretim yılının ikinci yarısı 14 Haziran 2013'te sona erecek.

İkinci dönem, ortaokul öğrencileriyle lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine göre, 8. sınıflar için Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ile Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar için ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

Lise son sınıf öğrencileri, üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) 24 Mart Pazar günü girecek.