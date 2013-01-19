T24 LogoT24 Logo
Gündem

17 milyon öğrenci cuma günü karne alacak

17 Eylül 2012'de başlayan 2012-2013 eğitim öğretim yılının ilk yarısı, 25 Ocak'ta sona erecek

19 Ocak 2013 14:51

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisedeki yaklaşık 17 milyon öğrenci cuma günü karne heyecanı yaşayacak.

17 Eylül 2012'de başlayan 2012-2013 eğitim öğretim yılının ilk yarısı, 25 Ocak'ta sona erecek. Okulla bu yıl tanışan 66-72 aylık yaklaşık 1 milyon 600 bin birinci sınıf öğrencisi de ilk kez karne alacak.

700 bin öğretmen ve 17 milyon öğrenci, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından 11 Şubat'ta ders başı yapacak. Eğitim öğretim yılının ikinci yarısı 14 Haziran 2013'te sona erecek.

İkinci dönem, ortaokul öğrencileriyle lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine göre, 8. sınıflar için Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ile Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar için ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

Lise son sınıf öğrencileri, üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) 24 Mart Pazar günü girecek.

ETİKETLER

karneöğrenciokulsömestrtatil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24