1,7 milyon adet satan I-phone hatalı çıktı

T24- Apple’ın sadece ilk üç günde 1,7 milyon adet satan yeni mobil cihazı iPhone 4’de kullanıcıların şikâyetlerine kulak verildi. Apple yönetimi iPhone 4'de görülen sinyal sorunuyla ilgili açıklama yaptı.

Apple'ın açıklamasında, sinyal gücünü gösteren barlardaki düşüşün nedeninin tespit edildiği belirtildi.

“Sinyal gücünü barlara dönüştüren formülde yanlış yapıldığını anladık” denilen açıklamada, söz konusu yanlışın ilk iPhone'ın çıkarıldığı 2007 yılından beri yapıldığı kaydedildi.



“Yalnızca yazılım hatası, gidereceğiz”

Açıklamada, iPhone'un farklı bir konumda tutulduğunda sinyal gücünün düşmesinin nedenleri konusunda da açıklık getirildi. Apple sorunu kullanıcının o an bulunduğu bölgedeki sinyalin zayıflığına bağladı ve sorunun yazılım güncellemesiyle giderileceğini kaydetti. Apple, sorunun çözümünde servis sağlayıcı AT&T'nin formülünden yararlanılacağını duyurdu.

Apple'ın açıklamasında sorunun antenden kaynaklanıyor olabileceği ihtimali üzerinde durulmaması dikkat çekti.

Apple son açıklamasıyla birlikte son üç hafta içinde üç kez iPhone 4 kullanıcılarından özür dilemiş oldu. Şirket daha önce de siparişleri karşılayamadığı ve teslimat sorunları yaşandığı gerekçesiyle özür dilemek zorunda kalmıştı.

Sorunlara rağmen iPhone 4'ün satışları Apple'ın büyük başarı elde etmesini sağladı. Apple sadece ilk üç günde 1,7 milyon cihaz sattı.