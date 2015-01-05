17 Kasım örgütü liderlerinden Hristodulos Ksiros yakalandı

Yunanistan’da, geçen yıl ocak ayında firar eden “17 Kasım Devrimci Örgütü”nün liderlerinden, altı kez müebbet hapse mahkûm 57 yaşındaki Hristodulos Ksiros, başkent Atina’ya 40 kilometre mesafedeki Anaviso sahil kasabasında polisiye filmlerini anımsatan bir operasyonla yakalandı. Gizlendiği kiralık lüks villanın yakınında bisikletle dolaşan Ksiros’un yanından hızla geçen motosikletli sivil bir polis birkaç metre ileride kasten düştü. Kendisine kurulan tuzaktan habersiz Ksiros, yardım için bisikletten inince pusuda bekleyen polisler militanı etkisiz hale getirdi. Hürriyet’ten Yorgo Kirbaki’nin haberine göre, firarda saçını uzatarak siyahtan sarıya boyayan, top sakal bırakan, hayli kilo kaybeden Ksiros’un gizlendiği evde yapılan aramada 9 Kalaşnikof tüfek, 3 tabanca, 2 el bombası , RPG fırlatıcıları, 3 adet roket, büyük bir kutu dolusu patlayıcı madde, bir varil içinde 100 kilogram kadar patlayıcı madde, çok sayıda mermi ile Yunan-Arnavutluk sınırını gösteren haritalar ele geçirildi. Ksiros Aralık 2014’te Pire’deki Koridalos cezaevinden dokuz günlük Noel izni alarak sırra kadem basmıştı. Yakalanması için 1 milyon Euro ödül konmuştu.

33 eylemden sorumlu

1991 yılında Atina’daki Türk Basın Ataşesi Yardımcısı Çetin Görgü ile 1994’te Büyükelçilik Müşteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu’nun bulunduğu 23 cinayet işleyen, ayrıca çok sayıda bombalı saldırı da düzenleyen “17 Kasım” örgütünün baş tetikçilerinden olan Ksiros, 33 terör eyleminden altı kez müebbet hapse mahkûm edilmişti. Örgütün Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği görevlilerine yönelik saldırılarında, Büyükelçilik Müsteşarı Deniz Bölükbaşı, İdari Ateşe Nilgün Keçeci ve şoför Adil Yıldırım da yaralanmıştı. Ksiros, gazete sahibi Nikos Momferatos, sanayici Dimitris Angelopulos, ABD’li Deniz Ataşesi William Nordin cinayetlerinde rol oynamıştı.

Savcılığa çıkarılırken üzerinde çelik yelek olduğu görülen Ksiros, polis aracına bindirilmeden önce ‘Troyka’ya direnin’ diye bağırdı. Firari olduğu günlerde bir video mesajı yayımlayan Ksiros, Yunanistan’ın içinde bulunduğu ekonomik krizden ‘Troyka’ olarak adlandırılan Avrupa Birliği, AB merkez bankası ve IMF’yi sorumlu tutmuştu. Hristodulos Ksiros’un 17 Kasım örgütü içindeki adı “Manolis” idi.

Adını ilk kez 1975’te duyurdu

“17 Kasım Devrimci Örgütü” adını ilk kez 1975’de Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA) Atina’daki şefi Richard Welch cinayeti ile duyurdu. 1975-2002 yılları arasında aralarında Türk ve Amerikan diplomatlar ile Yunan siyasetçi ve işadamlarının da bulunduğu 23 kişiyi öldürdü. Marksist-Leninist çizgideki örgüt adını 1973’te Yunan cuntasının Atina Politeknik Üniversitesi’ne yaptığı müdahalenin tarihinden alıyor. Örgüt 2002’de Savvas Ksiros’un (yakalanan Hristodulos’un kardeşi) yerleştirmeye çalıştığı bir bombanın elinde patlaması üzerine yakalanması sonucu ağır darbe aldı. Savvas Ksiros’un itirafları sayesinde örgütün 19 üyesi yakalandı.

Polis onun peşinde

Yunan Kamu Düzeni Bakanı Vasilis Kikilias, yakalanan Hristodulos Ksiros’un ülkenin en büyük cezaevi olan Pire’deki Koridalos Cezaevi’ne bombalı saldırı hazırlığı yaptığını açıkladı. Kikilias’a göre saldırının 25 Ocak’daki erken genel seçimlerden önce yapılması programlanıyordu. Polisin Ksiros’un saklandığı evde ele geçirilen cephaneliğin bir kamyonete nasıl gizlenebileceğine dair planların ele geçirilmesi, terör saldırısı hazırlığı içinde olduğuna dair iddiaları güçlendiriyor. Ksiros’un gizlendiği villada bir kadına ait sahte bir kimlik kartı da bulundu. Polis şimdi sahte kimlik kartında resmi olan kadını ve Ksiros’un saklanmasına yardım eden arkadaşlarını arıyor.