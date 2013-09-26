17 ilde 'organ nakli' operasyonu: 16 gözaltı

Ankara’da “organ nakli” operasyonunda aralarında profesör ve doktorların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sahte belgeler düzenleyerek organ nakli yaptıkları iddia edilen doktorlar, poliste sorgulanıyor. Şüphelilerin, donör ile hastayı akraba gibi göstererek, nakil işlemleri yaptığı öne sürülüyor.

Fevzi Kızılkoyun'un hurriyet.com.tr'de yer alan haberine göre polis Ankara, Antalya, Adana, Eskişehir, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 17 ilde, 80 farklı noktaya eşzamanlı operasyon düzenledi. Aralarında 2 profesör, eczacı, laborant ve teknisyenlerin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Organ naklinde akraba dışında canlı vericiden organ kabul etmek yasal olmadığı için kişileri akraba gibi göstererek organların satıldığı belirlendi. Polisin bir yıldır izlemede olduğu ve organ alan kişilerin arasında tanınmış iş adamları ve zenginlerin de olduğu ortaya çıktı. Organ çetesinin ayrıca yurt dışı bağlantıları da ortaya çıkarıldı.