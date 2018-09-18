T24 LogoT24 Logo
Gündem

17 İLDE FETÖ OPERASYONU: 60 GÖZALTI KARARI 

  Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı ve örgütün mali yapılanmasında bulunduğu belirtilen 60 kişi için gözaltı kararı verildi

18 Eylül 2018 13:09


 
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul\'da FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme programı \'Bylock\' kullandığı ve örgütün mali yapılanmasında bulunduğu belirtilen 60 kişi için gözaltı kararı verildi. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıkları örgütün şifreli haberleşme programı \'Bylock\' kullandığı tespit edilen 43 kişi ile örgütün mali yapılanmasında bulunduğu belirtilen 17 kişinin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri aralarında Ankara ve İzmir\'in de aralarında bulunduğu 17 ilde 60 farklı adrese sabah erken saatlerde eş zamanlı baskın düzenledi. Polis ekiplerinin adreslerdeki aramaları devam ediyor. 

 

Görüntü Dökümü: (arşiv)
-FETÖ operasyonları

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIDHA İstanbul FETÖPDYCumhuriyet BaşsavcılığıAnadolu Cumhuriyet BaşsavcılıklarıEmniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla MücadeleAnkaraPolisDökümü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24