17. hafta programı



Basketbol Federasyonu, Beko Basketbol Ligi'nde 17. hafta karşılaşmalarının programı açıklandı.



Beko Basketbol Ligi'nde 17. hafta maçlarınını programı belli oldu.



Basketbol Federasyonu Ligler Direktörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 17. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:



31 Ocak Cumartesi

15.00 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara Atatürk)

16.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi-Galatasaray Cafe Crown (Antalya Atatürk)

17.00 OYAK Renault-Efes Pilsen (Bursa Atatürk)

19.00 Fenerbahçe Ülker-Kepez Belediyesi (Abdi İpekçi)

16.00 Beşiktaş Cola Turka-Mersin Büyükşehir Belediyesi (BJK Cola Turka)

17.00 Darüşşafaka Cooper Tires-Erdemir (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



1 Şubat Pazar

16.00 Aliağa Petkim-Casa TED Kolejliler (Aliağa Enka)

16.00 Banvit-Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi (Banvit Kara Ali Acar)

