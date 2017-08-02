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15 Temmuz Darbe Girişimi

17 'FETÖ' üyesinden Yunanistan'a iltica talebi

Rodos’a kaçanlar arasında sendika lideri bir Türk vatandaşı da bulunuyor

02 Ağustos 2017 19:31

Rodos adasına kaçan ve 'FETÖ' üyesi oldukları tahmin edilen 10’u erkek, 3’ü kadın, 4’ü de çocuk 17 TC vatandaşı,  Yunan makamlarından iltica telebinde bulundu.

Hürriyet’in Yunan makamlarında edindiği bilgilere göre, Rodos’a kaçanlar arasında sendika lideri bir Türk vatandaşı da bulunuyor.

Adanın merkezinden 72 kilometre mesafedeki kayalık Glifada sahilinde, yakındaki Sianna köyü sakinlerinin ihbarı üzerine yakalanan 17 TC vatandaşından 5’inin öğretmen olduğu belirtildi.

Rodos Emniyet Müdürlüğü’nün nezarethanesinde  tutulan TC vatandaşları, Yunanistan’a yasadışı giriş yapmak suçuyla savcılığa sevkedilecekler. Ayrıca, iltica başvuruları ile ilgili süreç de başlatılacak.

15 Temmuz darbesinden sonra Ege adaları ve Meriç bölgesinden Yunanistan’a kaçan FETÖ’cü sayısı 450-500 olarak tahmin ediliyor. Yunanistan, darbeden 1 gün sonra askeri bir helikopter ile Dedeğaç (Aleksandrupoli) şehrine kaçan 8 darbeci subayı Türkiye’ye iade etmemişti.

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