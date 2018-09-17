17 Eylül Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor
GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇINA DOĞRU
18.30 Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuri Semin ve bir oyuncusu basın toplantısında konuşacak.
19.00 Rusya temsilcisi hazırlıklarını tamamlayacak.
20.30 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.
21.00 Sarı kırmızılı takım son çalışmasını yapacak.
BEŞİKTAŞ
16:00 Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, mazbatalarını Vodafone Park\'ta alacak.
17.00 UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nda Sarpsborg ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
FENERBAHÇE
- Takım izinli
SPOR TOTO 1. LİG
20.00 Gençlerbirliği - Tetiş Yapı Elazığspor
20.00 Balıkesirspor Baltok - Ümraniyespor
BASKETBOL
21.00 Dünya Şampiyonası\'na katılabilmek için ikinci turda I Grubu\'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak.