T24 LogoT24 Logo
Spor

17 Eylül Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 20

17 Eylül 2018 12:34

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇINA DOĞRU
18.30 Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuri Semin ve bir oyuncusu basın toplantısında konuşacak.
19.00 Rusya temsilcisi hazırlıklarını tamamlayacak.
20.30 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.
21.00 Sarı kırmızılı takım son çalışmasını yapacak.

BEŞİKTAŞ
16:00 Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, mazbatalarını Vodafone Park\'ta alacak.
17.00 UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nda Sarpsborg ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇE
- Takım izinli

SPOR TOTO 1. LİG
20.00 Gençlerbirliği - Tetiş Yapı Elazığspor
20.00 Balıkesirspor Baltok - Ümraniyespor

BASKETBOL
21.00 Dünya Şampiyonası\'na katılabilmek için ikinci turda I Grubu\'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SPOR TOTO SÜPER LİG 20Aytemiz AlanyasporTrabzonspor GALATASARAYLOKOMOTİV MOSKOVA MAÇINA DOĞRU 18Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuri SeminRusyaGalatasaray Teknik Direktörü Fatih TerimSarıBEŞİKTAŞ 1600 Başkan Fikret Orman
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24