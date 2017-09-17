17 Eylül Pazar Spor Gündemi

SÜPER LİG
17:00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor
17:00 Osmanlıspor - Sivasspor
20:00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe
20:00 Göztepe - Gençlerbirliği
BEŞİKTAŞ
18.00 Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
GALATASARAY
Kasımpaşa\'yı sahasında 2-0 mağlup eden Sarı-kırmızılılar, iki gün izinli.
SEMİH SAYGINER\'DEN ÖZEL GÖSTERİ
15.00 Spor ve Aktif Yaşam Fuarı\'nın son gününde dünya şampiyonu Milli bilardocu Semih Saygıner; spor, egzersiz ve sağlıklı tutkunlarına özel bir gösteri sunacak
AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI
21:30 Slovenya - Sırbistan (FİNAL)
17:00 İspanya - Rusya (Üçüncülük maçı)
16:00 Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nın değerlendirme toplantısı FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel ve FIBA Genel Sekreteri Kamil Novak\'ın yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Serbülent Şengün\'ün katılımıyla yapılacak.
(Sinan Erdem Spor Salonu)
İSTANBUL CHALLENGER TENİS TURNUVASI
Tunuslu Malek Jaziri ile İtalyan Matteo Berrettini tekler finalinde karşı karşıya gelecek.
TFF 1. LİG
17:00 Çaykur Rizespor - Ankaragücü
20:00 Denizlispor - Giresunspor
20:00 Gaziantepspor - BB Erzurumspor
AVRUPA LİGLERİ
13:00 Deportivo Alaves - Villarreal (Enes Ünal)
14:30 Hoffenheim - Hertha Berlin (Medipol Başakşehir\'in rakibi)
14:30 Greuther Fürth - Fortuna Düsseldorf (Kaan Ayhan)
16:00 Milan - Udinese (Hakan Çalhanoğlu)
16:00 Amiens - Marseille (Atiker Konyaspor\'un rakibi)
17:30 Mattersburg - Salzburg (Atiker Konyaspor\'un rakibi)
19:00 Borussia Dortmund - Köln (Nuri Şahin)
20:00 Rio Ave - Porto (Beşiktaş\'ın rakibi)
22:15 Sporting Braga - Vitoria Guimaraes (Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor\'un rakipleri)
JUDO
Avrupa Gençler Ferdi Judo Şampiyonası\'nda takım müsabakaları yapılacak. Türkiye takım müsabakalarına sadece kadınlarda katılacak.
Kadın Milli Takımı\'nın ilk turda rakibi Karadağ olacak. Milliler, Karadağ\'ı elemesi durumunda Fransa-Macaristan müsabakasının galibiyle karşılaşacak
MOTOR SPORLARI
15.00 Formula 1 Dünya Şampiyonası\'nda sezonun 14. yarışı Singapur Grand Prix\'si koşulacak.
14.00 Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu\'nun da yer aldığı Dünya Supersport Şampiyonası\'nda sezonun 9. yarışı Portekiz\'de yapılacak.