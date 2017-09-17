17 Eylül Pazar Spor Gündemi

SÜPER LİG

17:00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor

17:00 Osmanlıspor - Sivasspor

20:00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe

20:00 Göztepe - Gençlerbirliği

BEŞİKTAŞ

18.00 Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

GALATASARAY

Kasımpaşa\'yı sahasında 2-0 mağlup eden Sarı-kırmızılılar, iki gün izinli.

SEMİH SAYGINER\'DEN ÖZEL GÖSTERİ

15.00 Spor ve Aktif Yaşam Fuarı\'nın son gününde dünya şampiyonu Milli bilardocu Semih Saygıner; spor, egzersiz ve sağlıklı tutkunlarına özel bir gösteri sunacak

AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI

21:30 Slovenya - Sırbistan (FİNAL)

17:00 İspanya - Rusya (Üçüncülük maçı)

16:00 Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nın değerlendirme toplantısı FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel ve FIBA Genel Sekreteri Kamil Novak\'ın yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Serbülent Şengün\'ün katılımıyla yapılacak.

(Sinan Erdem Spor Salonu)

İSTANBUL CHALLENGER TENİS TURNUVASI

Tunuslu Malek Jaziri ile İtalyan Matteo Berrettini tekler finalinde karşı karşıya gelecek.



TFF 1. LİG

17:00 Çaykur Rizespor - Ankaragücü

20:00 Denizlispor - Giresunspor

20:00 Gaziantepspor - BB Erzurumspor

AVRUPA LİGLERİ

13:00 Deportivo Alaves - Villarreal (Enes Ünal)

14:30 Hoffenheim - Hertha Berlin (Medipol Başakşehir\'in rakibi)

14:30 Greuther Fürth - Fortuna Düsseldorf (Kaan Ayhan)

16:00 Milan - Udinese (Hakan Çalhanoğlu)

16:00 Amiens - Marseille (Atiker Konyaspor\'un rakibi)

17:30 Mattersburg - Salzburg (Atiker Konyaspor\'un rakibi)

19:00 Borussia Dortmund - Köln (Nuri Şahin)

20:00 Rio Ave - Porto (Beşiktaş\'ın rakibi)

22:15 Sporting Braga - Vitoria Guimaraes (Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor\'un rakipleri)

JUDO

Avrupa Gençler Ferdi Judo Şampiyonası\'nda takım müsabakaları yapılacak. Türkiye takım müsabakalarına sadece kadınlarda katılacak.

Kadın Milli Takımı\'nın ilk turda rakibi Karadağ olacak. Milliler, Karadağ\'ı elemesi durumunda Fransa-Macaristan müsabakasının galibiyle karşılaşacak

MOTOR SPORLARI

15.00 Formula 1 Dünya Şampiyonası\'nda sezonun 14. yarışı Singapur Grand Prix\'si koşulacak.

14.00 Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu\'nun da yer aldığı Dünya Supersport Şampiyonası\'nda sezonun 9. yarışı Portekiz\'de yapılacak.

