T24- 17 emniyet müdürü merkeze çekildi. İstanbul’daki Ergenekon operasyonlarını yöneten müdür yardımcısı Tufan Ergüder Hakkâri’ye Emniyet Müdürü oldu. Tunceli’ye atanan İzmir Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz ise Tansu Çiller’in korumasıydı.





Milliyet'in haberine göre, İçişleri Bakanlığı’nın bayram öncesi hazırladığı emniyet müdürleri kararnamesiyle 15’i aşkın kentin emniyet müdürü merkeze çekildi.





Kararnameyle, İstanbul’daki Ergenekon soruşturmasının başındaki isimlerden Tufan Ergüder, son dönemde PKK ve KCK’ya dönük operasyonların kilit kentlerinin başında yer alan Hakkâri’ye Emniyet Müdürü olurken, İzmir Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz sürpriz biçimde merkeze alındı.





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayından geçen ve 30’a yakın kente yeni emniyet müdürü atayan kararname Resmi Gazete’nin bayram süresince yayımlanmaması nedeniyle yürürlüğe giremedi.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in bakanlık koltuğuna oturmasının ardından, kulislerde beklenen il emniyet müdürleri kararnamesi arefe günü Gül’ün imzasından çıktı.





Milliyet’in aldığı bilgilere göre, 15’i aşkın kentin emniyet müdürü merkeze alındı. İzmir Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz’ın yanı sıra, Tekirdağ, Edirne, Kars, Niğde, Elazığ, Muş, Bursa, Bartın, Bolu Emniyet Müdürleri merkeze çekildi.





Aynı kararnameyle Şırnak Emniyet Müdürü Ali Doğan Uludağ Niğde’ye, Sakarya Emniyet Müdürü Ali Bilkay İzmir’e, Hakkâri Emniyet Müdürü Ayhan Buran Elazığ’a, Malatya Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya Bursa’ya, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Sabri Durmuşlar Bolu’ya, Mardin Emniyet Müdürü Mustafa Aygün Malatya’ya, Tokat Emniyet Müdürü Mustafa Aktaş Sakarya’ya, Kilis Emniyet Müdürü Cemil Ceylan Edirne’ye, Trabzon Emniyet Müdürü Feridun Boz Uşak’a, Karabük Emniyet Müdürü Ahmet Temel Aydın’a, Tunceli Emniyet Müdürü Ertan Yavaş Trabzon’a atandı.

Avni Usta Şırnak’a





Kararnameyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen başta Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları olmak üzere birçok terör örgütü operasyonunu yürüten İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Tufan Ergüder Hâkkari Emniyet Müdürü oldu.





İstanbul’dan birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi eden Avni Usta Şırnak’a, Mehmet Likoğlu Şanlıurfa’ya, Ercan Çakmak Kars’a, Mehmet Altınok Bartın’a, Hayati Yılmaz Tunceli’ye emniyet müdürü olarak atandı. Yine birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi eden Osman Balcı Tokat’a, Derviş Kara Mardin’e, Hasan Ali Okkan Batman’a, Muharrem Durmaz Muş’a atandı.



Dayakçı müdür merkeze





Ataması yapılan emniyet müdürleri arasında yer alan Derviş Kara’nın emniyet teşkilatındaki tek Şırnaklı emniyet müdürü olduğu öğrenildi. Kara, daha önce İnterpol ve Dışilişkiler Dairesi ile Van Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapmıştı.





Merkeze çekilen emniyet müdürleri arasında, bir vatandaşı polisevine getirerek döven Tekirdağ Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek ile Niğde’de çete soruşturması yapan savcılıkça, suç örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle “şüpheli” olarak ifadsine başvurulan Emniyet Müdürü Yusuf Albayrak da yer aldı.





Tunceli’ye atanan Hayati Yılmaz ise uzun yıllar eski Başbakan Tansu Çiller’in koruması olarak görev yapmıştı.