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Yaşam

17 bin öğretmene atama müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, şubat ayında 17 bin kadrolu öğretmen alınacağını bildirdi.

20 Ocak 2012 02:00

T24 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, şubat ayında 17 bin kadrolu öğretmen alınacağını bildirdi. 


Dinçer, MEV Gökkuşağı Eçem Anaokulu ve İlköğretim Okulunda düzenlenen karne töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.


Hükümet olarak yapılan çalışmalardan sonra şubat ayında 17 bin öğretmen almaya karar verdiklerini bildiren Dinçer, ''17 bin öğretmenimizi şubat ayında, ikinci dönemin başında hemen yetiştirecek şekilde bürokratik işlemleri tamamlayacağız ve öğretmelerimizi bu süreçte alacağız'' diye konuştu. 


Dinçer, ataması yapılacak 17 bin öğretmenin kadrolu olarak alınacağını belirterek, bu atamanın eğitimin başlamasından hemen önce yapılacağını söyledi. 


Hangi branşlarda öğretmen atanacağı yönündeki bir soru üzerine Dinçer, branşların ve illerin, çok yakında yayımlanacak klavuzda yer alacağını belirtti. 


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